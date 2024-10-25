Jose Mourinho'na çıkan kırmızı kartın sebebi ortaya çıktı!

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe- Manchester United maçının 1-1 berabere kalmasının ardından, teknik direktör Jose Mourinho'nun gördüğü kırmızı kart çok konuşuldu...

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe, evinde ağırladığı Manchester United ile 1-1 berabere kaldı. Maça, teknik direktör Jose Mourinho'nun kırmızı kart görmesi resmen damga vurdu. İngiliz basını, Portekizli çalıştırıcının kırmızı kart görmesinden sonra onu manşetlerine taşıdı. Jose Mourinho'nun neden atıldığı da haberlerde yer aldı. İşte Mourinho hakkında Ada'da yazılanlar…

UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe- Manchester United maçının 1-1 berabere kalmasının ardından, teknik direktör Jose Mourinho'nun gördüğü kırmızı kart çok konuşuldu...

UEFA Avrupa Ligi 3.haftasında Fenerbahçe, sahasında İngiliz devi Manchester United'ı ağırladı. Mücadele 1-1'lik skorla sonuçlandı.Sarı Lacivertlilerin tek golünü En Nesyri kaydederken, teknik direktör Jose Mourinho bir pozisyon sonrasında kırmızı kart gördü.Portekiz'deki dikkat çeken teknik direktörlük kariyeri ve yükselişinin ardından dünya çapındaki kulüplerin teknik direktörlük listesinde ilk sıralara yükselen ve uzun yıllar İngiltere'de Chelsea, Manchester United ve Tottenham Hotspur'u çalıştıran Jose Mourinho dün Şükrü Saracoğlu Stadı'nda Fenerbahçe'nin teknik direktörü olarak eski takımı Manchester United'ın karşısına çıktı.

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İngiliz basının yakından tanıdığı tecrübeli teknik adam 1-1- biten mücadelenin ardından özellikle gördüğü kırmızı kartla İngiliz gazetelerine yeniden manşet oldu.Mücadelenin 57'nci dakikasında Osayi-Samuel'in ceza sahası içinde yerde kalmasının ardından hakeme itirazlarda bulunan teknik direktör Jose Mourinho kırmızı kart ile oyun dışında kaldı.

DAILY MAIL

Maçın bu anlarıyle ile ilgili Daily Mail Gazetesi, "Manchester United'da Jose Mourinho'nun iki tarafı olduğunu her zaman söylerlerdi. Bu maçtan önce büyüleyici Jose sahnenin odağında yer aldı. Sonra, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'ndaki tribünlerde sona eren neşeli Jose yine manşetlere çıktı.

Fenerbahçe'nin ikinci yarıda Manuel Ugarte'nin Bright Osayi-Samuel ile teması nedeniyle penaltı verilmemesinin ardından Mourinho dördüncü hakem Jeremy Stinat'a ne dedi? Yoksa sadece teknik alanının dışına çıktığı için miydi? Belki de asla bilemeyiz ama bunlar Fransız hakem Clement Turpin'in ona direkt kırmızı kart göstermesi için yeterliydi." yorumlarında bulundu.

BBC

Karşılaşma sonrası en çarpıcı başlıklardan biri ise ünlü İngiliz yayın kuruluşu BBC'den geldi:

"Tüm gözler Ten Hag ve Manchester United'da, ama Mourinho yine rol çaldı"

THE TELEGRAPH

The Telegraph ise Portekizli teknik direktörün kırmızı kart görmesine değinirken, Manchester'ı da uzun süredir galibiyet alamaması nedeniyle eleştirdi:

"Eski United menajerinin, penaltı verilmemesine öfkeyle tepki göstermesinin ardından kırmızı kart gördüğü bir gecede, rakibi Erik ten Hag, kendi takımının Avrupa'da yine başarısız olduğunu gördü. United, son 19 ayda Avrupa'da sadece bir kez kazandı."

GUARDIAN

Guardian, "Manchester United, Mourinho'nun kırmızı kart görmesiyle Fenerbahçe ile berabere kaldı" şeklinde sade bir başlık kullandı.

INDEPENDENT

Independent ise maç sonucunu "Mourinho eski takımına karşı kırmızı kart gördü ancak bu durum Erik ten Hag'ın takımında devam eden sorunu gölgelemedi" şeklinde yorumladı.

"KÜFÜRLERDEN DOLAYI..."

Sun Gazetesi ise "Portekizli teknik direktör, penaltı kararının ardından saha kenarında ettiği küfürlerden dolayı hakem tarafından oyundan atıldı." şeklinde iddialarda bulundu.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nin 4.haftasında 7 Kasım'da deplasmanda AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: SABAH

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