'Yenidoğan Çetesi' yargı karşısında! Mahkeme iddianameyi kabul etti!

Son dakika! 'Yenidoğan Çetesi' olarak adlandırılan İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden olan ve haksız kazanç elde eden 47 şüpheli için hazırlanan iddianameyi mahkama kabul etti.

'Yenidoğan çetesi' iddianamesi mahkeme tarafından kabul edildi.İstanbul'da, bebek acil hastalarını önceden anlaştıkları özel hastanelerin yenidoğan ünitelerine sevk edip ölümlerine neden oldukları ve haksız kazanç elde ettikleri öne sürülen 47 şüpheliye ilişkin soruşturmada hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi.

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