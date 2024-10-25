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Evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi fırsatı! Başvuru şartları nasıl olacak, kimler alabilir?

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Evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi fırsatı! Başvuru şartları nasıl olacak, kimler alabilir?
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evlenecek çiftlere faizsiz 150 bin liralık evlilik kredisi için başvurular hala alınıyor.
Evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi fırsatı! Başvuru şartları nasıl olacak, kimler alabilir? 1 13

Faizsiz evlilik kredisi için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan başvurular devam ediyor. Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, destekten yararlanmak için şu ana kadar 12 bin 132 çiftin başvurduğunu ve yaklaşık 4 bin çiftin yararlandığını bildirdi. 150 bin TL'lik faizsiz evlilik kredisine kimler başvurabilir, başvuru şartları nelerdir ve nereye başvurulabilir?

Evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi fırsatı! Başvuru şartları nasıl olacak, kimler alabilir? 2 23

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİLERİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından başlatılan bu girişim, çiftlere faizsiz olarak 150 bin TL kredi verme fırsatı sunuyor. Bakanlık tarafından kurulan özel web sitesi, 48 ay vadeli ve iki yıl geri ödemesiz olan bu kredi için başvuruları almaya başladı. Projenin uygulandığı bölgelerde yoğun ilgi gören kredi süreci hızla devam ediyor.

Evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi fırsatı! Başvuru şartları nasıl olacak, kimler alabilir? 3 33

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

- Başvuru tarihinde 18 ila 29 yaş arasında olmak ve 30 yaşından gün almamış olmak, - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, - Deprem bölgesi dışındaki illerde taşınmaz sahibi veya hissedarı olmamak,

- Resmi nikah tarihinden en az iki ay ve en fazla altı ay önce gerçekleşmiş olmak, - Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrası eğitim-danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı kabul etmek.

Bakan Göktaş, projeye daha fazla çiftin dahil olmasını sağlamak için gelir şartında düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Bu nedenle, çiftlerin toplam gelirlerinin iki asgari ücreti aşmaması kuralı hafifletildi ve bu da daha fazla çiftin başvuru yapmasına izin verdi.

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