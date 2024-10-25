Evlenecek çiftlere 150 bin TL kredi fırsatı! Başvuru şartları nasıl olacak, kimler alabilir?

FAİZSİZ EVLİLİK KREDİSİNDEN KİMLER YARARLANABİLİR?

- Başvuru tarihinde 18 ila 29 yaş arasında olmak ve 30 yaşından gün almamış olmak, - Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak, - Deprem bölgesi dışındaki illerde taşınmaz sahibi veya hissedarı olmamak,

- Resmi nikah tarihinden en az iki ay ve en fazla altı ay önce gerçekleşmiş olmak, - Bakanlığın evlilik öncesi ve sonrası eğitim-danışmanlık hizmetlerinden yararlanmayı kabul etmek.

Bakan Göktaş, projeye daha fazla çiftin dahil olmasını sağlamak için gelir şartında düzenlemeler yaptıklarını söyledi. Bu nedenle, çiftlerin toplam gelirlerinin iki asgari ücreti aşmaması kuralı hafifletildi ve bu da daha fazla çiftin başvuru yapmasına izin verdi.