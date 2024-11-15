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İzmir'in Konak ilçesinde acı olay: Apartmanda haşere ilaçlaması nedeniyle 1 bebek hayatını kaybetti!

İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan acı olayda, bir apartmandaki haşere ilaçlamasının ardından zehirlenen 1 yaşındaki erkek bebek yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde acı olay: Apartmanda haşere ilaçlaması nedeniyle 1 bebek hayatını kaybetti!
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İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından zehirlenen 1 yaşındaki erkek bebek yaşamını yitirdi.

İzmir'in Konak ilçesinde acı olay: Apartmanda haşere ilaçlaması nedeniyle 1 bebek hayatını kaybetti!

Kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'nde yaşamını yitiren bebek Toprak Altay Kınalı'nın cenazesi, Adlı Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Gasilhanesi'ne getirildi.

İzmir'in Konak ilçesinde acı olay: Apartmanda haşere ilaçlaması nedeniyle 1 bebek hayatını kaybetti!

Vefat eden bebeğin babası Recep Kınalı (fotoğrafta), burada üzüntü yaşadı.

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Kaynak:AA

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