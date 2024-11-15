İzmir'in Konak ilçesinde acı olay: Apartmanda haşere ilaçlaması nedeniyle 1 bebek hayatını kaybetti!
İzmir'in Konak ilçesinde yaşanan acı olayda, bir apartmandaki haşere ilaçlamasının ardından zehirlenen 1 yaşındaki erkek bebek yaşamını yitirdi.
Yayınlanma:
İzmir'in Konak ilçesindeki bir apartmanda haşere ilaçlamasının ardından zehirlenen 1 yaşındaki erkek bebek yaşamını yitirdi.
Kaldırıldığı Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Hastanesi'nde yaşamını yitiren bebek Toprak Altay Kınalı'nın cenazesi, Adlı Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından Mezarlıklar Dairesi Başkanlığı Gasilhanesi'ne getirildi.
Vefat eden bebeğin babası Recep Kınalı (fotoğrafta), burada üzüntü yaşadı.
Depremler art arda geliyor! Malatya'dan sonra Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Evlilik dışı bebeğinin biberonuna tiner koydu: Yunus bebekten acı haber geldi!
İzmir'deki elektrik faciası 2 can almıştı! İsyan ettirecek tahliye kararı geldi
İç Haberler