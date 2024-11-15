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Evlilik dışı bebeğinin biberonuna tiner koydu: Yunus bebekten acı haber geldi!

İstanbul'da yaşanan vahşet kan dondurdu: Bir anne bebeğinin biberonuna tiner koyarak ölümüne neden oldu.

Evlilik dışı bebeğinin biberonuna tiner koydu: Yunus bebekten acı haber geldi!
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İstanbul'da yaşanan vahşet kan dondurdu: Bir anne bebeğinin biberonuna tiner koyarak ölümüne neden oldu.

Bir annenin bebeğinin biberonuna tiner koymasının ortaya çıkmasının ardından, herkes dehşete düşmüştü. 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek'ten acı haber geldi.

EVLİLİK DIŞI İLİŞKİDEN DÜNYAYA GELDİĞİ ORTAYA ÇIKTI

İstanbul Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin derinlemesine soruşturma başlattı. 2 yaşındaki Yunus Emre Çiçek, 14 Kasım'a kadar yaşam mücadelesi veriyordu. Dün acı haber geldi ve bebek hayatını kaybetti. Bebeğin evlilik dışı ilişkiden dünyaya geldiği öğrenildi.

Evlilik dışı bebeğinin biberonuna tiner koydu: Yunus bebekten acı haber geldi!

BUNALIMA GİRDİM

Anne ifadesinde; Çocuğum evlilik dışı dünyaya geldi. Ona da bana da kimse sahip çıkmadı. Bunalıma girdim.

ANNE GÖZALTINA ALINDI

Anne ve baba gözaltına alındı. Anne tutuklanarak cezaevine gönderildi, baba ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: Bursa haber

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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