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Depremler art arda geliyor! Malatya'dan sonra Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberleri: AFAD son dakika açıklaması ile bu gün Malatya 4.9 şiddetinden sonra Rize Hemşin merkezli 4.7 şiddetinde bir deprem daha meydana geldiğini duyurdu.

Depremler art arda geliyor! Malatya'dan sonra Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son dakika haberleri: Rize'de 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Gelen son dakika haberine göre merkez üssü Rize'nin Hemşin ilçesi olan bir deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü ve derinliği AFAD tarafından açıklandı. İşte depreme dair ayrıntılar.

AFAD DUYURDU

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Rize'nin Hemşin ilçesinde meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem nedeniyle ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmadığını bildirdi.

Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, depremin ardından AFAD ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına derhal başladığını belirtti.

Depremin, Artvin, Bayburt, Erzurum ve Trabzon'dan da hissedildiğini kaydeden Yerlikaya, "İlk belirlemelere göre herhangi bir olumsuz durum bulunmamaktadır. Korkma nedeniyle 2 sağlık çağrısı alınmıştır. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun." ifadelerini kullandı.

AFAD'dan yapılan açıklamada ise "Rize'nin Hemşin ilçesinde saat 12.02'de meydana gelen 4,7 büyüklüğündeki deprem sonrası, an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır. Saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız." ifadelerine yer verildi.

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Kaynak:Bölge Gündem Haber

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