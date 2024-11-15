İzmir'deki elektrik faciası 2 can almıştı! İsyan ettirecek tahliye kararı geldi

Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz (32), İzmir'de 12 Temmuz saat 18.00 sıralarında başlayan sağanaktan kaçmaya çalışırken suyla dolan yolda elektrik akımına kapıldı. Onu kurtarmak isteyen ikinci el eşya satıcısı İnanç Öktemay (44) da akıma kapılıp bir anda yere yığıldı. Deniz ve Öktemay, kaldırıldıkları hastanede öldüler.

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2 kişinin ölümü davasıyla ilgili ikinci duruşmada ara karar açıklandı. Mahkeme başkanı, 13 sanıktan 11'inin tutuklu kalması gerektiğini karar verdi.



İZSU Kanalizasyon Daire Başkanlığı şube müdürü Ömer Karabilgin ve İZSU Kanalizasyon Daire Başkanı Barış Koç, devlet memuru olmaları nedeniyle dosyaları ayrıldı ve tahliye edildi.