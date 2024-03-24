İstanbullu bedava kullanacak! 31 Mart’a kadar ücretsiz olacak

İstanbulluları sevindirecek bir haber geldi. Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı vatandaşların kullanımına açılırken, mesafe 8 dakikaya düşecek.

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İstanbullu bedava kullanacak! 31 Mart’a kadar ücretsiz olacak

Arnavutköy-İstanbul Havalimanı metro hattı 14 kilometre uzunluğundadır ve dört istasyondan oluşur. Mesafe ise 8 dakikaya düşürüldü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 31 Mart'ta metro hattının ilk seferi ücretsiz olarak hizmet vereceğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni metro istasyonuna atıfta bulunurken, Türkiye'nin en uzun raylı sistem ring hattının tamamlandığını belirtti. Projenin Halkalı yönünde 1 yıl içinde hizmete açılması planlanıyor. Arnavutköy'den İstanbul Havalimanı'na yalnızca sekiz dakikada ulaşılabiliyor. İstanbul'a yaklaşık 162 kilometrelik bir raylı sistem kuruldu. Şehrimizdeki raylı sistem ağı toplam 362 km uzunluğunda olduğu bildirildi.

Son 5 yılda 8 kilometrelik metro

İstanbul'da son 5 yılda 8 km'lik bir metro projesi tamamlandı, ancak eksik projeler bakanlık tarafından tamamlandı. Ulaşı hatlarını etkili bir şekilde yönetme yeteneğine sahip olmayan belediye yönetiminin yol açtığı kötü tablonun İstanbul'un kaderi olmadığını gösteriyor.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) artık yaptığı projeler üzerine hizmetlerin yanı sıra para görüntülerin devreye girdiği belirtildi. Bununla birlikte, İstanbul depreme hazırlanırken, ulaşım, çevre ve sosyal belediyecilik alanlarında gerileme yaratan bu kişiler sisyaseti kirletecek hem şehre hem ülkeye zarar verecek.

Erdoğan, İstanbul Belediye Başkanının maceraları, kibri ve hırslarını tartışmak yerine projelerini, hizmetlerini ve yatırımları tartışması gerektiğini söyledi. Erdoğan, İSKİ skandalının CHP tarafından yazıldığını ve aynı şeyin tekrar tekrar izlendiğini söyledi.

Proje, ülkemizde metroların ilk örneğini oluşturan özel beton serimi tekniklerini kullanarak başladı. Asıl amaç, hat boyunca daha rahat ve sessiz bir tren yolculuğu sağlamaktı. Bir yıl içinde Arnavutköy-Halkalı güzergahında açılacak olan hat, yeraltı metro türündeki Türkiye'nin en uzun 69 km ring hattı olacak.

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