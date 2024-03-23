Araba alacaklar bunu mutlaka bilmeli! Krediyle araba alma sistemi değişti

BDDK elektrikli taşıt kredilerinde limitleri güncelledi. O kural artık tarih oldu.

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Araba alacaklar bunu mutlaka bilmeli! Krediyle araba alma sistemi değişti

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), elektrikli araç satın almak için verilen kredi tutarlarını düzenledi.

Bankalar Kredi İşlemlerine İlişkin Yönetmelik'in (Kredi Yönetmeliği) 12. maddesinin dördüncü fıkrası ve Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketlerinin Kuruluş ve Faaliyet Esasları Hakkında Yönetmelik'in (Finansal Kurumlar Yönetmeliği) 11/A maddesinin beşinci fıkrası uyarınca, 13 Haziran 2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun geçici 12. maddesi kapsamına giren mükellefler, BDDK tarafından yayınlanan bir açıklamaya göre,

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Bunun bir sonucu olarak, Kurul, nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin liranın altındaki bir taşıt alımı için kullandırılan kredilerde 48 aylık bir vade sınırı belirledi. Toplam fatura değeri 1 milyon 600 bin liranın üzerinde ve 3 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt alımı kredilerinde 36 ay vade sınırı vardır. Toplam fatura değeri 3 milyon liranın üzerinde ve 4 milyon liranın üzerinde olmayan taşıt alımı kredilerinde ise 24 ay vade sınırı vardır.

Nihai fatura değeri 4 milyon liranın üzerinde olan ve taşıt alımı için 5 milyon liranın üzerinde olmayan kredilerde vade sınırı 12 aydı.

Ayrıca, Kredi Yönetmeliği'nin 12'nci maddesinin ikinci fıkrası ile Finansal Kurumlar Yönetmeliği'nin 11/A maddesinin birinci fıkrasında düzenlenen taşıt teminatlı krediler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, kredi tutarının taşıtın değerine oranının nihai fatura değeri 1 milyon 600 bin lira ve altında olan binek araçların finansal kiralama işlemleri için kullanılamaz.

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