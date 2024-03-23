Engin Polat’ın o resmi olay oldu! Gören herkes Icardi’ye benzetti

Sosyal medya fenomeni Dilan Polat'ın eşi Engin Polat, hakkında kara para aklama iddiası üzerine soruşturma başlatılan ve tutuklanan eşi Engin Polat'ın ilk fotoğrafı sosyal medyada paylaşıldı.

Herkes Icardi’ye Benzetiyor

Fotoğraf görüş sırasında çekildiğinde, kısa sürede sosyal medyada en çok etkileşim alanlarından biri oldu. Fotoğrafın altına "Enginnn bana bir selfie gönder" ve "İçerde güzel bakılıyorlar" ifadelerini ekledi. "Baksanıza saç ve sakal ne kadar bakımlı", "Mauro Icardi olmuş adam", "Dolgular erimiş", "İyi bakıyor kendine", "Adam Icardi'ye dönmüş", "Icardi, Wanda ile konuşuyor" ve "Icardi reise benziyor" gibi yorumlar aldım.