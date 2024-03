İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum öğrenci evinde sahur sofrasına oturdu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, bir TV programında kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisi Feritcan Başaranoğlu’na verdiği sözü tuttu. Murat Kurum, Başaranoğlu’nu evinde ziyaret etti. Evdeki öğrencilerden kararsız seçmen Haluk Emre Günaydın ile sohbet eden, projelerini anlatan Murat Kurum’un, gecenin sonunda “Artık seninle anlaştık” dediği genç öğrenci de Kurum’a “Evet, anlaştık” diye cevap vererek ikna oluğunu belirtti. Sohbetin ardından Kurum gençlerle playstation oynadı, öğrencilerle mutfağa girip sahur için menemen yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, Ramazan ayının ilk iftarının ardından teravih namazını Beyoğlu’nda, Camiikebir Camii’nde kıldı. Namazın sonrasında Beyoğlu’nda Kasımpaşa esnafını ziyaret eden Kurum'a, vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Kalabalığın arasında Murat Kurum’u gören 2. sınıf öğrencisi küçük bir kız çocuğu şaşkınlığını gizleyemedi. Küçük kız, Kurum’un yanına gelmesiyle ona sarılarak mutluluğunu dile getirdi. Bir kafeyi ziyaret eden, kıraathanede gençlerle langırt oynayan Kurum, daha sonra sahur programı için ilçeden ayrıldı. Murat Kurum’a esnaf ziyaretinde, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve AK Parti Beyoğlu İlçe Başkanı Abdullah Enes Özkan eşlik etti.

Murat Kurum üniversite öğrencileriyle sahur yaptı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum, daha önce katıldığı bir TV programında kendisini sahura davet eden hukuk öğrencisi Feritcan Başaranoğlu’na verdiği sözü yerine getirdi. Fatih’te yaşayan üniversite öğrencilerinin evine sahur misafiri olan Murat Kurum, gençlerle bir araya geldi.

Kurum kararsız seçmen olan genç öğrenciyi ikna etti

Öğrencilerle sohbet eden Kurum, kararsız seçmen olan 22 yaşındaki hukuk fakültesi öğrencisi Haluk Emre Günaydın’ı dinledi. Murat Kurum, Bursalı olan Emre Günaydın’a memleketinde yaptıklarını anlattı; Ulu Camii’nin çevresindeki düzenlemeleri, Bursaspor’un eski stadyum alanının millet bahçesine dönüştürüldüğünü ve Çekirge’deki SSK’nın eski binasının yapılandırıldığını söyledi.

Kurum, “Sizlerle burada çok daha güzellerini yapacağız. Bizleri sadece bugün değil, her zaman göreceksiniz. Gençlik Meclisi’nde kararları hep birlikte alacağız, beraber uygulayacağız. Fatih Belediye’miz bu imkanları sizlere sunuyor. Bu imkanları İstanbul’un her yerine yaymalıyız. Burada okuma külfet olmamalı. Öğrenci eviniz için 25 metreküp doğalgaz desteği verelim, her bir öğrencimizi yıla 10 bin TL burs vereceğiz. En önemlisi de sizlere balık tutmayı öğreteceğiz. Yabancı dil lazım mesela. İSMEK’lerimizde isteyen her bir gencimize o eğitimi vereceğiz. Sizlere de şöyle bir iş imkanı sunacağız; hukuk okuyorsunuz. Lise çağındaki çocuklara üniversite hazırlıkta ders vereceksiniz. Burada saati 200 TL para kazanacaksınız. 100 bin gencimize, 100 bin sermaye desteği vereceğiz ve bununla kendi işini kuracak. Belki sen işini kuracaksın ve arkadaşların sana özenecek onlar da iş kuracak. Sonra bir bakacağız uluslararası hukuk fakültesi olmuşsunuz. Belki avukatlığı yeni bir teknoloji ile buluşturacaksınız. Çok daha güzel imkanları sizlere sunmak istiyoruz. Beraber kazanıp, beraber de aynı meclisi gençlerle birlikte kuracağız. Üniversitelerden ve ilçelerden temsilciler alacağız, kararı sizlerle vereceğiz. Kütüphaneleri nerede ihtiyaç varsa beraber açacağız, Teknopark’ların sayısını artıracağız” şeklinde konuştu. Günaydın, gecenin sonunda Murat Kurum’un “Artık anlaştık seninle” sözlerine, “Evet anlaştık” ifadeleriyle cevap vererek ikna olduğunu belirtti.

“Yeni evleneceklere ve ilk işini kuracaklara destekler vereceğiz”

Genç öğrencilere vaatlerini sıralayan Murat Kurum, “Bizim birçok sosyal yardımımız var. Yeni evlenecek gençlere 50 bin TL beyaz eşya desteği verelim istiyoruz. 100 bin gencimize paylaşımlı ofis imkanı vereceğiz ve orada işini kurabilecek. Sermaye desteği, ulaşım desteği gibi birçok desteği vereceğiz. Bir sürü destek vereceğiz asıl önemli olan sürdürülebilir, kalıcı destekler vermek. Kendi ev ekonomisini, gelirini yükseltebilecek öz güvenle yetişmesi lazım. Çok farklı ve yönlü yetiştireceğiz. Kendi rızkınızı kendi bilek hakkınızla alırsınız. Yeter ki o destekleri alarak yetişin. Bunu yaptıktan sonra zaten her şey kendiliğinden olacak.” şeklinde konuştu. Murat Kurum sohbet sonrasında gençlerle playstation oynadı. Öğrenci evinde mutfağa giren Kurum, menemen yaptı. Sahur yemeğinin ardından genç öğrencilere misafirperverlikleri için teşekkür eden Kurum, ziyaretini sonlandırdı. Kurum’a ziyareti sırasında Fatih Belediye Başkanı Ergün Turan ve AK Parti Gençlik Kolları İl Başkanı Cem Çekerek eşlik etti.

