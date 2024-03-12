Burcu Köksal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: ''O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem''

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun isim vermeden Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ı kastederek "kendine ya başka bir iş bulacak ya da başka parti bulacak" açıklamasına Köksal'dan çok ser cevap gelerek ' "Ben atadan, dededen CHP'liyim. O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem" dediği ortaya çıktı.

YAYINLAMA
Google News
Burcu Köksal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: ''O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem''

CHP'de DEM Parti seçim iş birliği tartışmaları devam ederken, Burcu Köksal'ı kastederek kendisine parti bulsun diyen Ekrem İmamoğlu'na Köksal'dan çok sert bir yanıt geldi.

"BEN ATADAN DEDEN CHP'LİYİM

CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın, DEM Parti ile ilgili sözlerinin ardından başlayan krizde yeni detaylar ortaya çıktı. Köksal’ın CHP lideri Özel'e, “Ben atadan, dededen CHP'liyim. O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem” dediği öne sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar Belediyesi başkan adayı olan Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, belediyenin kapılarının DEM Parti hariç tüm siyasi partilere açık olacağını açıkladı.

Köksal'ın bu sözleri, DEM Parti ve ittifaka zarar geleceğini düşünen CHP'lilerin tepkisini çekti.

burcu2.webp

ÖZGÜR ÖZEL TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Köksal'ın sözlerini düzeltmeye çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Burcu Başkan, Afyon'da konuşurken, 'Belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız' diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, 'Aman Başkanım sen düzelt' dedi. Seçildikten sonra Afyon Belediyesi'nin kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere açıktır." ifadelerini kullandı.

Bu görüntüler çok konuşulur: İddialar üzerine başsavcılık harekete geçti…Bu görüntüler çok konuşulur: İddialar üzerine başsavcılık harekete geçti…

EKREM İMAMOĞLU KAPIYI GÖSTERDİ

Köksal'a tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim vermeden Köksal'a kendisine başka parti bulmasını söyledi.

BURCU KÖKSAL: TAVRIM NET

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası Burcu Köksal, tavrının net olduğunu belirterek, "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM Parti ve HÜDA PAR ile yönetmeyeceğim." ifadesini kullandı.

CHP ve DEM Parti, seçim iş birliğini nedeniyle Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a Mersin'de yumurtalı protesto yapıldıCHP ve DEM Parti, seçim iş birliğini nedeniyle Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a Mersin'de yumurtalı protesto yapıldı

"O MÜTEAHHİT İSTEDİ DİYE BEN BU PARTİDEN GİTMEM"

Köksal'ın, ayrıca Özel ile yaptığı telefon görüşmesinde İmamoğlu'nu kastederek, "Ben atadan, dededen CHP'liyim. O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem" dediği ortaya çıktı.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Tarafsız Bölge programında bu iddiayı dile getiren gazeteci Melik Yiğitel, ikili arasındaki durumun giderek sertleştiğini belirtti.

Suat Pamukçu'dan YRP'ye çağrı! Milli görüşçüler elleriyle İBB'yi CHP'ye teslim etmemelidirSuat Pamukçu'dan YRP'ye çağrı! Milli görüşçüler elleriyle İBB'yi CHP'ye teslim etmemelidir

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Mali durumu kötü gidenlere iyi haber! 12 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu
Mali durumu kötü gidenlere iyi haber! 12 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu
Bu görüntüler çok konuşulur: İddialar üzerine başsavcılık harekete geçti…
Bu görüntüler çok konuşulur: İddialar üzerine başsavcılık harekete geçti…
Operasyonlar hız kesmiyor! Pençe-Kilit bölgesi ve Fırat Kalkanı bölgesinde 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
Operasyonlar hız kesmiyor! Pençe-Kilit bölgesi ve Fırat Kalkanı bölgesinde 11 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi!
Suriye’nin kuzeyinde sıcak dakikalar! 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi!
Suriye’nin kuzeyinde sıcak dakikalar! 3 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildi!
Son Haberler
Teoman konserinde ilginç görüntüler! Ön sıraları kapmak için öğrencileri birbiriyle yarıştı!
Teoman konserinde ilginç görüntüler! Ön sıraları kapmak için öğrencileri birbiriyle yarıştı!
Bursa’da şafak vakti operasyonu! Fuhuş çetesi çökertildi! Çok sayıda tutuklama var...
Bursa’da şafak vakti operasyonu! Fuhuş çetesi çökertildi! Çok sayıda tutuklama var...
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum öğrenci evinde sahur sofrasına oturdu
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Murat Kurum öğrenci evinde sahur sofrasına oturdu
Bakırköy'deki feci tır kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! 2019 tarihinde yine aynı köprünün altında sıkışarak yan yatmış!
Bakırköy'deki feci tır kazasında yeni detaylar ortaya çıktı! 2019 tarihinde yine aynı köprünün altında sıkışarak yan yatmış!
CHP ve DEM Parti, seçim iş birliğini nedeniyle Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a Mersin'de yumurtalı protesto yapıldı
CHP ve DEM Parti, seçim iş birliğini nedeniyle Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır’a Mersin'de yumurtalı protesto yapıldı
Kova burcu ramazan ayında çok şanslı olacak
Kova burcu ramazan ayında çok şanslı olacak
Çok Okunanlar
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
Emekliye yeni müjde! 13 Mart tarihine kadar başvurana 8670 TL verilecek
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor
İki banka duyurdu! Ramazan ayına özel 400 bin TL kredi veriliyor
Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!
Kuyumculardan uyarı geldi! Kesme altınlara dikkat! Bozdururken sorun yaşamayın!
Mali durumu kötü gidenlere iyi haber! 12 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu
Mali durumu kötü gidenlere iyi haber! 12 Mart 2024 Salı Yay burcu yorumu
İşsizlik aldı başını gitti! Türkiye’de işsiz insan sayısı açıklandı
İşsizlik aldı başını gitti! Türkiye’de işsiz insan sayısı açıklandı
Oğlak burcunu bekleyen sürpriz! 10 Mart Oğlak burcu yorumu
Oğlak burcunu bekleyen sürpriz! 10 Mart Oğlak burcu yorumu
Yorumlananlar
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Bomba İddia! İmamoğlun'dan Özl'e Burcu Köksal'ı kastederek ''Bu kadını Parti'den kov'' talimatı mı verdi
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
Mustafa şen Anket sonuçlarını açıkladı! İşte AK Parti'nin İstanbul Ankara ve İzmir'de oy oranları
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''
CHP'li Tanju Özcan'dan DEM Partiy'e ağır sözler: ''Değil iş birliği DEM Partili birisi ile kaldırımda bile yürümem''