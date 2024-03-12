Burcu Köksal'dan Ekrem İmamoğlu'na çok sert tepki: ''O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem''

CHP'de DEM Parti seçim iş birliği tartışmaları devam ederken, Burcu Köksal'ı kastederek kendisine parti bulsun diyen Ekrem İmamoğlu'na Köksal'dan çok sert bir yanıt geldi.

"BEN ATADAN DEDEN CHP'LİYİM

CHP'nin Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın, DEM Parti ile ilgili sözlerinin ardından başlayan krizde yeni detaylar ortaya çıktı. Köksal’ın CHP lideri Özel'e, “Ben atadan, dededen CHP'liyim. O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem” dediği öne sürüldü.

Cumhuriyet Halk Partisi'nin Afyonkarahisar Belediyesi başkan adayı olan Afyonkarahisar Milletvekili Burcu Köksal, belediyenin kapılarının DEM Parti hariç tüm siyasi partilere açık olacağını açıkladı.

Köksal'ın bu sözleri, DEM Parti ve ittifaka zarar geleceğini düşünen CHP'lilerin tepkisini çekti.

ÖZGÜR ÖZEL TOPARLAMAYA ÇALIŞTI

Köksal'ın sözlerini düzeltmeye çalışan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Burcu Başkan, Afyon'da konuşurken, 'Belediyenin kapılarını ardına kadar açacağız' diye söylerken orada bir küçük sürçü lisan oldu, 'Aman Başkanım sen düzelt' dedi. Seçildikten sonra Afyon Belediyesi'nin kapıları ardına kadar tüm siyasi partilere açıktır." ifadelerini kullandı.

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EKREM İMAMOĞLU KAPIYI GÖSTERDİ

Köksal'a tepki gösteren İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, isim vermeden Köksal'a kendisine başka parti bulmasını söyledi.

BURCU KÖKSAL: TAVRIM NET

Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu'nun açıklamaları sonrası Burcu Köksal, tavrının net olduğunu belirterek, "Belediye başkanı olduğumda belediyeyi DEM Parti ve HÜDA PAR ile yönetmeyeceğim." ifadesini kullandı.

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"O MÜTEAHHİT İSTEDİ DİYE BEN BU PARTİDEN GİTMEM"

Köksal'ın, ayrıca Özel ile yaptığı telefon görüşmesinde İmamoğlu'nu kastederek, "Ben atadan, dededen CHP'liyim. O müteahhit istedi diye ben bu partiden gitmem" dediği ortaya çıktı.

CNN Türk'te Ahmet Hakan'ın moderatörlüğünde ekrana gelen Tarafsız Bölge programında bu iddiayı dile getiren gazeteci Melik Yiğitel, ikili arasındaki durumun giderek sertleştiğini belirtti.

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