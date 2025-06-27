İğne atsan düşmez: aquaparktaki aşırı kalabalık Hindistan'ı aratmadı!

İzmir'deki aquaparkın girişi uygun fiyat olunca aşırı kalabalık meydana geldi. Aquaparktaki o görüntüler ise Hindistan'ı aratmazken gelen yorumlar dikkat çekti...

İzmir'de uygun fiyatlı bir aquaparkta oluşan aşırı kalabalık, görenleri şaşırttı. Havuzdaki yoğunluk sosyal medyada gündem olurken, ''Litre başına düşen insan sayısı çok fazla'' ve ''Suyun rengi sarı gibi'' gibi esprili yorumlar dikkat çekti. Görüntüler hijyen ve kapasite sınırları konusunda tartışma yarattı.

Yaz sıcaklarının artmasıyla birlikte tatilciler serinlemenin yollarını ararken, İzmir'de uygun fiyatlı olduğu belirtilen bir aquaparkta yaşanan yoğunluk görenleri şaşkına çevirdi. Havuzun neredeyse insanlarla dolup taştığı görüntüler, kısa sürede gündem oldu.

O GÖRÜNTÜLERE YORUM YAĞDI

Kalabalık havuz manzarası sosyal medyada hızla yayılırken, gelen yorumlar olayın boyutunu gözler önüne serdi. Kullanıcılar görüntüye esprili ve eleştirel yorumlar yaptı:

-Kadın olsam buraya gitmeye utanırdım

-Bedavadan biraz fazla olmalı

-Şerefimle köşede terden sucuk olurum

-İdrar yolu enfeksiyonu bunu beğendi

-Bu ülke sağlam aklını kaçırdı

-Suyun rengi sarı gibi geldi

-Litre başına düşen insan sayısı çok fazla

Bazı kullanıcılar, bu yoğunluğun sağlıksız olduğunu savunurken, kimileri de fiyat-performans dengesi açısından bu tür yerlerin kaçınılmaz biçimde dolduğunu ifade etti. Artan sıcaklıklar ve yüksek fiyatlı alternatifler karşısında vatandaşların uygun fiyatlı seçeneklere yönelmesi, özellikle hafta sonlarında bu tür görüntülerin daha da sıklaşmasına neden oluyor.

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