Twitter'ın vahşi kullanıcısı Şiraişi Takahiro idam edildi!

Japonya’da Sosyal medyadan tanıştığı kişileri öldürerek parçalara ayıran Şiraişi Takahiro’nun idam cezası infaz edildi.

Japonya’da Sosyal medyadan tanıştığı kişileri öldürerek parçalara ayıran Şiraişi Takahiro’nun idam cezası infaz edildi.

Sosyal medyadan tanıştığı kişileri öldüren ve 9 can alan Şiraişi Takahiro’nun idam cezası infaz edildi. Şiraişi, kurbanlarını X yani eski adıyla Twitter olan platform üzerinden buluyordu.

Japonya’da sosyal medya üzerinden tanıştığı kişileri öldürerek ülke tarihinin en ürkütücü suçlarına imza atan Şiraişi Takahiro’nun idamı dün akşam sessizce infaz edildi.

9 kişiyi vahşice öldüren ve "Twitter katili" olarak anılan Şiraişi, beş yıldır tutuklu bulunduğu Tokyo Gözaltı Merkezi'nde idam edildi. İnfaz, kamuoyuna ancak tamamlandıktan sonra duyuruldu.

SOSYAL MEDYADA ÖLÜM TUZAĞI

Şiraişi, eski adıyla Twitter olan X platformunda özellikle intihara meyilli kişilerle iletişim kuruyordu. Onlara yardım etme vaadiyle yaklaşıp evine davet ediyor, ardından kurbanlarını öldürüp parçalara ayırıyordu.

2017 yılında kaybolan genç bir kadının son görüştüğü kişi olması nedeniyle gözaltına alınan Şiraişi, kısa sürede Japon polisinin yakın takibine alındı.

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9 CESET, KORKUNÇ DETAYLAR

Polisin evinde yaptığı aramada 8 kadın ve 1 erkek cesedi bulundu. Cesetler soğutucu kutulara saklanmış haldeydi. Bu korkunç keşif, Şiraişi’nin uzun süredir izini kaybettirdiği kayıp kişilerin faillerinden biri olduğunu ortaya koydu. 2017 yılında tutuklanan Şiraişi, 2020 yılında idam cezasına çarptırıldı.

Şiraişi'nin infazı, Japonya'da Temmuz 2022'den bu yana gerçekleştirilen ilk idam oldu.

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