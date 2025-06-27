Çocuk parkında yürekler ağıza geldi: Arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki çocuğun kalbi durdu!
Çocuk parkında yürekler ağıza geldi: Nevşehir'de parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki çocuğun kalbi durdu. Kalbi duran çocuk apar topar hastaneye kaldırıldı.
Çocuk parkında yürekler ağıza geldi: Arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki çocuğun kalbi durdu!
Çocuk parkında yürekler ağıza geldi: Nevşehir'de parkta arkadaşlarıyla oyun oynayan 12 yaşındaki çocuğun kalbi durdu. Kalbi duran çocuk apar topar hastaneye kaldırıldı.
Nevşehir'de parkta oynarken kalbi duran çocuk hastanede yapılan müdahalenin ardından hayata döndürüldü.
Alınan bilgiye göre, 15 Temmuz Mahallesi 158. Sokak'taki parkta bulunan oyun grubunda eğlenen 12 yaşındaki M.S.K, dönence adlı oyuncağa tutunarak döndüğü sırada dengesini kaybederek düştü.
YAŞAM BELİRTİSİ GÖSTERMEYEN ÇOCUK HASTANEYE KALDIRILDI
Çocuğun yerde hareketsiz kalması üzerine çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
Parka gelen sağlık ekipleri, kontrollerde yaşam belirtisi göstermeyen çocuğu Nevşehir Devlet Hastanesine götürdü.
Kalbinin durduğunu tespit edilen M.S.K. doktorların kalp masajıyla hayata döndürüldü.
Doğuştan kalp rahatsızlığı bulunduğu öğrenilen çocuk, yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alındı.
"KALP MASAJI VE SUNİ TENEFFÜS YAPILDI"
Olayın yaşandığı sırada parkta bulunan kadınlardan Fadime Gökpınar, "Çocuğun rahatsızlığı varmış. Oyun grubu hızlı şekilde dönerken çocuk ona asılıp düşmüş. Yüzüstü yatıyordu. Kalp masajı ve suni teneffüs yapıldı. Ambulans gelip götürdü hastanede yeniden hayata dönmüş, iyi haberini aldık." diye konuştu.
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