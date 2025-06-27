Galatasaray'da şok gelişme: Osimhen hayali suya düştü!

Osimhen hayali suya düştü! Galatasaray, transfer gündeminin 1 numaralı ismi Osimhen ile ilgili beklemediği bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı...

15 Temmuz hesabı tersine döndü! Galatasaray'ın Osimhen planı altüst oldu

Galatasaray, transfer gündeminin 1 numaralı ismi Osimhen ile ilgili beklemediği bir gelişmeyle karşı karşıya kaldı.

Transfer döneminde Victor Osimhen'i renklerine bağlamak için tüm imkanlarını seferber eden Galatasaray, İtalya'dan gelen kötü haberle sarsıldı.

Sarı-kırmızılılar, Napoli cephesinden beklemediği bir cevap geldi.

NAPOLİ'NİN YÜKSEK BONSERVİS İNADI KIRILMADI

Sabah'ta yer alan habere göre, Galatasaray, 15 Temmuz'da Victor Osimhen'in sözleşmesinde yer alan 75 milyon euroluk serbest kalma bedelinin kalkması sonrası İtalyan ekibinin yıldız ismin bonservisinde indirime gitmesini bekliyordu.

Ancak Napoli yetkilileri bu konuda tok satıcıyı oynamaya devam ediyor. İtalyan ekibine yakın kaynaklardan elde edilen bilgilere göre Çizme ekibinin yetkilileri Osimhen'in bonservis bedeliyle ilgili yaptığı açıklamada, "15 Temmuz'dan sonra kesinlikle daha düşük bir bonservis bedeline pazarlık yapılmayacak." ifadelerini kullandı.

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Bu açıklamayla da kalmayan Napoli cephesinde yetkililer, başta Galatasaray olmak üzere Osimhen için gelecek kulüplerin moralini bozacak şu ifadeleri kullandı:

"Aksine, oyuncunun değeri daha da artacak. Biz düşürmeyi planlamıyoruz."

AL HİLAL TEKLİF YAPACAK İDDİASI

Diğer yandan İtalyan basınında da FIFA Kulüpler Kupası'nda dün son 16 turuna yükselen Al-Hilal'in Osimhen'in peşini bırakmadığı ve yıldız golcüye bu kez 50 milyon euroyu aşan dev bir teklif yapmaya hazırlandıkları belirtildi.

Galatasaray'la geçtiğimiz sezon 41 maça çıkan Osimhen, bu karşılaşmalarda takımına 37 gol - 8 asistlik katkı sundu.

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