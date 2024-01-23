Vatandaş artık alıştı: Gece itibarıyla, benzine 1 liranın üzerinde yeni bir zam bekleniyor…

Brent petrol ve dolar kurunda yaşanan fiyat hareketleri, en çok akaryakıtı etkiliyor. Zam ve indirim aralığında gidip gelen akaryakıt bir kez daha değişiyor. Araç sürücüleri, ucuza aldığı gün şükrediyor.

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GECE YARISI BENZİNE ZAM

Bu gece yarısı itibarıyla benzine okkalı bir zam gelecek. Neredeyse 1.50 liraya ulaşacak olan fiyatıyla dizeli adeta yakalacak. Yapılan açıklamaya göre Türkiye geneli benzine 1 lira 46 kuruş zam gerçekleşecek.

Son zam ile beraber yurt genelinde benzinin litre fiyatı 38 liranın üzerine çıkacak. İstanbul'da benzinin litre fiyatı 38 lira 37 kuruşa, Ankara'da ise 39 liradan satılacak.

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EPGİS’TEN BOYKOT KARARI

EPDK, akaryakıt fiyatlarındaki değişikliği açıklayan EPGİS hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Buna tepki olarak EPGİS, dava süreci sonuna kadar fiyat değişimini açıklamama kararı almıştı.

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