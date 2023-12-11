Hazırlıklar tamam! Uludağ’da yılbaşı için geri sayım başladı!

Kış turizminin gözde mekanlarından Uludağ’da yılbaşı için geri sayım başladı. Oteller yılbaşı hazırlıklarına başlarken, rezervasyonlar da devam ediyor.

Türkiye’nin önde gelen turizm merkezlerinden, Uludağ’da kar kalınlığı 30 santimetreye ulaşırken hava sıcaklığı ise yaklaşık eksi 1 ila eksi 4 derece olarak ölçüldü. Oteller bölgesinde zaman zaman sis görülürken yollarda ise iş makinaları ile kar küreme çalışmaları başladı. Geçtiğimiz hafta Bursa’da etkili olan lodos ile karlar erirken Cuma akşamından itibaren, yüksek kesimlerde yoğun kar yağışı görüldü. Kar yağışı ile birlikte yerli ve yabancı turist az da olsa gelmeye başladı. Otellerin doluluk oranı yüzde 50’lere yaklaşırken, yoğun kar yağışına rağmen pistlerdeki kar kalınlığı yeterli seviyeye ulaşamadı.

Uludağ’da oteller yılbaşı için hazırlıklarına başladı. Pistler ve telesijeylerin son kontrolleri yapılırken otellerde ise 2 ve 3 günlük paketler hazırlandı. Yılbaşında eğlence dahil bir gece konaklama ücreti kişi başı 8 bin ila 10 bin lira olması beklenirken skipass, kayak malzemesi kiralaması, öğrenmesi ve diğer masraflar bu fiyatın dışında tutuluyor. Kayak ekipmanlarının kirası günlük olarak 600 liradan başlarken, kıyafetler alt üst takım olmak üzere günlük 400 lira olması bekleniyor. İlk kez kayak yapacak tatilciler özel ders almak isterse ders ücreti 2 bin liradan başlarken, gruplara özel indirimler sunuluyor. Kayak yapmak isteyen çocuklu aileler ise 4 yaşını doldurmuş çocuklarına özel ders aldırabiliyor. Konaklamanın yanında kayak yapmanın maliyeti ortalama kişi başı 4 bin ila 5 bin lira arasında seyrediyor.

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Araçla çıkacaklar için zincir şart

Konaklama ve kayak maliyetleri haricinde Uludağ’a araçla çıkacak ziyaretçiler için zincir şart. Uludağ yolunda bulunan satıcılardan takma da dahil 600 ila 900 lira arasında araç için zincir alınabiliyor. SUV ve cip araçlar için satılan zincirlerin ücreti aracına göre değişkenlik gösteriyor.

Uludağ’da yılbaşını ucuza getirmek de mümkün

Yılbaşı tatilini Uludağ’da geçirmek isteyenlere alternatif olarak karavan parkları sunuluyor. Karavan parkında günlük konaklama bedeli ise 120 lira olarak belirtiliyor. Gıda ihtiyaçlarını 2. Oteller bölgesinde bulunan marketten temin eden ziyaretçiler, karavanlarının önünde mangal yaparak kışın tadını çıkarıyor.

Oteller hazırlık sürecini tamamladı, sezonda yüzde 80 doluluk bekleniyor

Karinna Hotel Uludağ Ön Büro Müdürü Harbi Türk, "Yılbaşı fiyatlarımız kişi başı 2 gece olmak üzere yemek ve eğlence dahil 8 ila 10 bin lira arası değişiyor. Doluluk oranlarımız şuan yüzde 50’lere yaklaştı, kar ve kayak sezonu açılmak üzere, sezon açılınca yüzde 80’lere ulaşacağını tahmin ediyoruz. Geçen yıla göre bu sezon yoğunluk daha fazla olur, malumunuz geçen sene kar geç geldi ama bu sene olması gerektiği zamanda geldi bu yüzden beklentimiz yüksek. Biz yerli misafirlerimize hasret kaldık, iç pazarda bu sene yerli misafir beklentimiz var, dış pazarda ise Rusya tarafından misafirler beklemekteyiz. Otellerin birçoğu hazırlık sürecini bitirdi, önümüzdeki hafta itibari ile tesislerin tamamı açılmış olur” şeklinde konuştu.

Kayak için eğitmen ve ekipman kiralama maliyeti kişi başı 5 bin lira

Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, “Uludağ’da şu anda otellerin yüzde 30’u açık durumda. Bu yıl beklentimiz yüksek, bundan bir hafta önce güzel bir kar yağışı olmuştu ama yaşadığımız şiddetli lodos karları kaldırdı ve otellere zararlarda vermiş oldu. Şu an Uludağ’da 30 santimetre civarında bir kar var, bana 1980’li yılları hatırlatıyor. Kayak öğretmenleri ve esnaflar olarak sezona hazırız. Geçen sene beklediğimiz kar yağmadı, kar yağışı ocak ayının sonlarında oldu ve 7 gün sonra talihsiz bir deprem ile karşılaştık. Depremden 1 sene önce de pandemi durumu sezonu engelledi. Kış turizmini canlandıran tatilci kitle Uludağ’a gelmiş durumda. Şu anda ülkemizdeki ekonomik durumdan dolayı yüksek bir rakam diyecek halde değiliz, bu sene ders fiyatlarını şu şekilde belirledik, özel dersler 2 bin lira gibi bir rakamdan başlıyor. Kayak ekipmanlarının kirası günlük olarak 600 liradan başlarken, kıyafetler alt üst takım olmak üzere 400 liradan başlıyor. Ortalama bir günlük eğitmen, ekipman ve kıyafet olmak üzere maliyet ortalama 4 ila 5 bin lira arasında değişiyor” ifadelerini kullandı.

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