''HEDEP'' Yargıtay kararın ardından ismini değiştirerek ''DEM'' yaptı

HADEP'e Anayasa Mahkemesi tarafından kapatma davası açılması ve dava süreci devam ederken partililerin istifa ederek seçimlerden önce kurulan Yeşil Sol Parti'ye (YSP)'ye geçmiş seçimlere bu parti ile girilmişti. Seçimlerden sonra ismini tekrar değiştirerek ismini HEDEP olarak değişmesine Yargıtay onay vermemesi üzerine parti ismini tekrar değiştirerek yeni ismini "DEM" olarak açıklandı.

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''HEDEP'' Yargıtay kararın ardından ismini değiştirerek ''DEM'' yaptı

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi Sözcüsü Ayşegül Doğan, parti genel merkezinde, partinin kısa adının yeniden belirlenmesine ilişkin basın toplantısı düzenledi.

ALFABEDE İSİM KALMADI

Doğan, "HEDEP" olarak belirlenen partinin kısa isminin Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, daha önce temelli kapatılmasına karar verilen HADEP'i çağrıştırdığı gerekçesiyle kabul edilmediğini, parti tüzüğünde bazı değişiklikler yapılması gerektiği yönünde de partiye tebliğde bulunulduğunu anımsattı.

YARGITAY HEDEP İSMİNİ ONAYLAMADI

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının kararı sonrası yapılan toplantıda, partinin Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi şeklindeki uzun adında bir değişiklik yapılmadığını, sadece yeni kısaltmanın belirlendiğini aktaran Doğan, parti tüzüğünde yalnızca Yargıtay'ın talep ettiği değişikliklerin yapıldığını kaydetti.

HEDEP'İN YENİ ADI "DEM" OLDU

Doğan, "Bu değişiklikle ilgili yaptığımız toplantının kararları ve DEM Parti, yani yeni ismimiz Yargıtay Siyasi Partiler Bürosuna ulaşmıştır. Yeni bir itiraz gelmesini beklemiyoruz." diye konuştu.

Sözcü Doğan, 31 Mart 2024'te yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne ilişkin partisinde aday adaylığı sürecinin 20 Aralık'a kadar uzatıldığını da bildirdi.

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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