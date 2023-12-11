Cadde ortasında durup uykuya dalan sürücüye ceza kesildi!

Bursa'da İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana gelen olayda Trafik ekipleri, devriye sırasında cadde ortasında duran bir aracı fark edince ceza kesti.

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Cadde ortasında durup uykuya dalan sürücüye ceza kesildi!

Bursa'da yolun ortasında durdurduğu aracında uyuyan sürücü cezadan kaçamadı.
Olay, İnegöl ilçesi Sinanbey Mahallesi Ahmet Akyollu Caddesi üzerinde meydana geldi. Trafik ekipleri, devriye sırasında cadde ortasında duran bir aracı fark etti.

Cadde ortasında durup uykuya dalan sürücüye ceza kesildi!

Aracın yanına gelen ekipler, sürücünün hareketsiz şekilde olduğunu gördü. Uyuyan sürücüyü zorlukla uyandıran ekipler, aracı incelemeye başladı.

Cadde ortasında durup uykuya dalan sürücüye ceza kesildi!

Yapılan incelemede, ehliyeti olmayan sürücü Nuri N.'ye (40) ehliyetsiz araç kullanmaktan 4 bin 64 lira ceza uygulandı. Araç ise çekici yardımıyla otoparka alındı.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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