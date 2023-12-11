Eylül Öztürk, sosyal medyada aylık kazancını açıkladı!

Polat çiftinin kara para aklama suçlamasıyla tutuklanmasının ardından diğer fenomenler de mal varlıklarıyla gündemden düşmüyor. Bu isimlerden biri olan ve şirketine kayyum atanan Eylül Öztürk, yayımladığı yeni videoda aylık kazancını açıkladı.

"Şampiyonlar Ligi" soruşturmasında son durum

Öztürk, bir internet alış veriş sitesine ait verileri paylaştı. Öztürk, kazancını paylaşırken ödediği vergiyi açıklamadı. Öztürk, bir önceki paylaşımlarında iş yapamaz hale geldiğini ileri sürerek ağlamıştı. Daha sonra yine ürün reklamı yapmaya başlayan Öztürk, ABD'de 10'a yakın eve sahip.Dilan Polat’ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan 12 kişinin şirketlerine Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi doğrultusunda kayyum atandı.Bu isimlerden biri de Eylül Öztürk.

Amerika'da 10 evi bulunduğu iddia edilen, güzellik merkezleri sahibi Öztürk sosyal medya hesabından açıklama yaparak aylık kazancını paylaştı.Eylül ayı kazancının1 milyon TL'ye ulaştığını belirten Öztürk, "Bir dönem parasızlıkla sınandım, şu anda parayla sınanıyorum." diyerek hakkındaki iddiaları ekran görüntüleriyle reddetmeye çalıştı."Burada önemli olan husus, bu kazançların vergisinin ödenip ödenmediği. Bununla ilgili belgeleri, evrakları devlete sundum." diyen Öztürk'ün iddiaları şöyle:

"Günde 6 tane, en az o da reklam teklifi geliyor. Bütün e-ticaret platformlarından kazançlarım belli. Son derece büyük bir utanç içinde bunları paylaşıyorum. Devlete 1 lira borcum yoktur. Varsa da cezasını öderiz."Öztürk'ün, 1 Kasım - 30 Kasım tarihli hesap dökümünde ise 2 milyon TL kazandığı görüldü."İşler bu noktaya geldiği için çok özür diliyorum. Influncer'lar para kazanıyor, başka insanlar ne yapıyor bilemem. Ben bir influncer olarak para kazanıyorum." diyen Eylül Öztürk paylaştığı bir diğer grafikte bir ay içerinde hem markalardan, hem linklerden bir ay içerisinde 384 bin 815 TL kazandığını belirtti. Öztürk'ün iddiaları şöyle:

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"Size aylık kazançlarımın sadece bir kısmını gösterdim. Aldığım evlerin tamamının kazançlarının kaynağı bunlardır. Sosyal medya gelirlerim, tiyatro gelirlerim, dizi ve sinema gelirlerim, sunuculuk gelirlerim, markamdan gelen paralar, kazandığım reklamlar...10 tane 125 bin dolardan alınmış ev. Hepsi zaman içerisinde alınmış evler, hepsinin parası bankadan bankaya geçirilmiş evler. Hepsi banka hesaplarında var zaten. Hepsi faturalı, banka kayıtlarıyla sabittir. Hepsi devlete teker teker sunulmuştur, muhasebe kaydı vardır.

Vergisi ödendi mi? Evet ödendi, devlete de bir lira borcum yoktur. Eksik bir şey yaptıysam bunu da çıkartırlar, cezası varsa bunu da öderiz..."NE OLMUŞTU?

Kara para aklama ve vergi kaçırma suçlarından tutuklanan Dilan Polat’ın "Şampiyonlar Ligi" diye nitelendirip paylaştığı fotoğrafta yer alan fenomenler hakkında Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmaya dahil edilmişti.

İlk olarak haklarında yurt dışı çıkış yasağı getirilen sosyal medya fenomenlerinden Eylül Öztürk Özkan, Feyzanur Başar, İleyda Topal, İlke Elagöz, Kadir Yiğit, Merve Nur Korkut, Muhammed Oğuz Başar, Murat Yiğit, Tolunay Topal, Yasemin Yiğit, Tuğba Demir, Yavuz Selim Korkut'un mal varlığı değerlerine el konuldu.

Soruşturma kapsamında dosyaya son eklenen kişilerle ilgili 12 şirket hakkında kayyum ataması kararı verildi. Öztürk, zaten yurtdışında olduğu için, pasaportuna çıkış yasağı konulması nedeniyle Türkiye'ye gelemeyeceğinden şikayet etmişti. Bir önce paylaşımında işlerini yürütemez hale geldiğini ileri süren Öztürk, arkasından yine reklam bağlantılı satış işine başlamıştı.

Kaynak: NTV

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