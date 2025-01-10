“Has Bahçenin Gülleri” Sergisi Pendik’te Açıldı

Pendik Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan 200 eserden oluşan çini sergisi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde “Has Bahçenin Gülleri” temasıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

26 Ocak’a kadar açık kalacak olan serginin açılışı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, eşi Şenel Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, Pendik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Genç ve çok sayıda davetli katıldı.

Sergide, geleneksel Türk çini sanatının estetik zarafeti “Has Bahçenin Gülleri” temasıyla bütünleşerek büyük beğeni topladı. Ziyaretçiler, sanat eserleri arasında adeta bir has bahçede gezintiye çıkmış gibi hissetti.

Sanatseverler ve geleneksel sanata ilgi duyanlar için önemli bir buluşma noktası olan “Has Bahçenin Gülleri” sergisi, 26 Ocak’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

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