  1. Anasayfa
  2. Yerel
  3. “Has Bahçenin Gülleri” Sergisi Pendik’te Açıldı

“Has Bahçenin Gülleri” Sergisi Pendik’te Açıldı

Pendik Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan 200 eserden oluşan çini sergisi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde “Has Bahçenin Gülleri” temasıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

“Has Bahçenin Gülleri” Sergisi Pendik’te Açıldı
Yayınlanma:

Pendik Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından hazırlanan 200 eserden oluşan çini sergisi, Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi’nde “Has Bahçenin Gülleri” temasıyla sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

bg84.jpg

26 Ocak’a kadar açık kalacak olan serginin açılışı, yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. Etkinliğe Pendik Kaymakamı Mehmet Yıldız, eşi Şenel Yıldız, Pendik Belediye Başkanı Ahmet Cin, Pendik İlçe Milli Eğitim Müdürü Ertan Saygın, Pendik Halk Eğitim Merkezi Müdürü Turan Genç ve çok sayıda davetli katıldı.

bg696.jpg

Sergide, geleneksel Türk çini sanatının estetik zarafeti “Has Bahçenin Gülleri” temasıyla bütünleşerek büyük beğeni topladı. Ziyaretçiler, sanat eserleri arasında adeta bir has bahçede gezintiye çıkmış gibi hissetti.

bg639.jpg

Sanatseverler ve geleneksel sanata ilgi duyanlar için önemli bir buluşma noktası olan “Has Bahçenin Gülleri” sergisi, 26 Ocak’a kadar ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.

bg00.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açılış: Aydın- Denizli Otoyolu genişliyor!Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açılış: Aydın- Denizli Otoyolu genişliyor!

Anavatan Partisi Pendik İlçe Başkanlığı Basın Mensuplarıyla Gazeteciler Günü'nde Bir Araya GeldiAnavatan Partisi Pendik İlçe Başkanlığı Basın Mensuplarıyla Gazeteciler Günü'nde Bir Araya Geldi

En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te: Üç ayrı kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu!En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te: Üç ayrı kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu!

Kaynak:Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Yerel
Anavatan Partisi Pendik İlçe Başkanlığı Basın Mensuplarıyla Gazeteciler Günü'nde Bir Araya Geldi
Anavatan Partisi Pendik İlçe Başkanlığı Basın Mensuplarıyla Gazeteciler Günü'nde Bir Araya Geldi
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl: Sosyal yardımlara ve emekli desteklerine özel önem veriyoruz
Tuzla Belediye Başkanı Eren Ali Bingöl: Sosyal yardımlara ve emekli desteklerine özel önem veriyoruz
Orhangazi PESEM açıldı
Orhangazi PESEM açıldı
Kartal Belediyesi'den anma koşusu: Yüzlerce Sporcu 14. Uğur Mumcu Yol Koşusu’nda Yarışacak
Kartal Belediyesi'den anma koşusu: Yüzlerce Sporcu 14. Uğur Mumcu Yol Koşusu’nda Yarışacak
Pendik Rizeliler derneğinden çok önemli ziyaretler
Pendik Rizeliler derneğinden çok önemli ziyaretler
Tuzlalı çocuklara stadyum ve müze gezisi
Tuzlalı çocuklara stadyum ve müze gezisi
Pendik Belediyesi: Emeklilere indirim yeni yılda da devam ediyor
Pendik Belediyesi: Emeklilere indirim yeni yılda da devam ediyor