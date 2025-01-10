En düşük emekli maaşı düzenlemesi Meclis'te: Üç ayrı kanun teklifi Meclis Başkanlığı'na sundu!

En düşük emekli maaşının 14 bin 469 liraya yükseltilmesi ilişkin düzenleme Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Kanun teklifinde işverene bin liralık asgari ücret desteği de yer alıyor.

AK Parti, Siber Güvenlik Kanun teklifi, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu ile ilgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun teklifi olmak üzere üç ayrı kanun teklifini Meclis Başkanlığı'na sundu.

Teklifte en düşük emekli aylığının 12 bin 500 liradan yüzde 15,75 artışla 14 bin 469 liraya çıkarılmasını öngören düzenleme yer alıyor.

Yasa teklifinde asgari ücrette 750 lira olan işveren desteğinin 1000 liraya çıkarılması da bulunuyor.

AK Parti TBMM Grup Başkanı Abdullah Güler, en düşük emekli aylığından 3 milyon 900 bin kişinin yararlanacağını belirterek, maliyetin temmuz ayındaki 33 milyar liranın üzerinde olacağını söyledi.

Ayrıca teklifte siber suçlara yönelik cezaların artırılması ve Siber Güvenlik Başkanlığı'nın kurulması da yar alıyor.

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Kaynak: Haber7

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