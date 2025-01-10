Anavatan Partisi Pendik İlçe Başkanlığı Basın Mensuplarıyla Gazeteciler Günü'nde Bir Araya Geldi

Anavatan Partisi Pendik İlçe Başkanlığı Koordinesinde Pendik Bölgesi Yerel Basın Buluşması Düzenlendi

Anavatan Partisi Pendik İlçe Başkanlığı, Pendik bölgesindeki yerel basın mensuplarını bir araya getiren önemli bir etkinlik düzenledi. Pendik Bölgesi Yerel Basın Buluşması, Anavatan Partisi İstanbul İl Başkanı Bülent YILDIZ parti yetkilileri ve basın mensuplarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplantıda, yerel basının rolü, güncel siyasi gelişmeler ve halkla iletişim konularında karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. Anavatan Partisi İstanbul İl Başkanı,Sn Yıldız basın mensuplarına, parti olarak yerel medyanın güçlendirilmesine verdiği önemi vurguladı ve bu tür buluşmaların daha sık yapılacağına dair söz verdi.

Basın mensuplarının aktif katılımıyla gerçekleştirilen bu etkinlik, hem gazetecilerin sorularını yanıtlamak hem de yerel yönetimle basın arasında güçlü bir iletişim ağı kurmak amacıyla oldukça verimli geçti. Katılımcılar, basın özgürlüğü, yerel medyanın karşılaştığı zorluklar ve toplumda daha etkili olabilmek için yapılması gerekenler üzerine de fikir alışverişinde bulundular.

Etkinlik sonunda, Anavatan Partisi Pendik İlçe Başkanlığı, yerel basın mensuplarına teşekkürlerini ileterek, işbirliğinin devam edeceğini belirtti. Bu tür buluşmaların, yerel halkın bilgilendirilmesi ve kamuoyunun doğru bir şekilde yönlendirilmesi adına büyük bir öneme sahip olduğu vurgulandı.

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