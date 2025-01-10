Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan önemli açılış: Aydın- Denizli Otoyolu genişliyor! İşte önemli detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın- Denizli Otoyolu Açılışında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Hem Aydın'ımızı hem de bölgeyi büyütmeye, kalkındırmaya, her alanda daha ileri noktalara taşımaya devam ediyoruz. İllerimiz arasındaki karayolu bağlantılarının çeşitlendirilmesi ve yolculuk sürelerinin azaltılması önceliklerimizin ilk sıralarında yer alıyor. Ticari ve turistik trafiğin ana güzergahlarından biri olan bölgemizin ulaşım altyapısını daha önce hizmete açtığımız İstanbul-İzmir otoyolu ve İzmir-Aydın otoyolu ile önemli ölçüde güçlendirmiştik. Bugün resmi açılışını yaptığımız Aydın-Denizli otoyoluyla Ege, Akdeniz ve İç Anadolu bölgelerimiz arasındaki karayolu ağımızı biraz daha genişletmiş oluyoruz.

Üç gidiş üç geliş olmak üzere altı şeritli 140 kilometre ana yol ve iki gidiş iki geliş olmak üzere dört şeritli 23 km bağlantı yolundan oluşan Aydın-Denizli otoyolumuz toplam 163 km uzunluğa sahip. Otoyol bünyesinde uzunluğu 5 bin 12 metreye ulaşan 61 adet köprü, 19 adet köprülü kavşak, toplam 11 bin 622 metre uzunluğunda 18 adet viyadük, 30 adet üst geçit, 80 adet alt geçit ve 5 adet otoyol hizmet tesisi yer alıyor.

Otoyolumuzun Kuyucak kavşağı ile Kocabaş kavşağı arasındaki 93 kilometrelik kesimini 3 Kasım 2023'te açmıştık. Aydın çevreyolundan başlayıp Kuyucak kavşağında son bulan 70 kilometrelik bölümünü ise 17 Ekim 2024'te hizmete vermiştik. Otoyol güzergahının 3 Kasım 2023'te trafiğe açılan ilk etabı Kocabaş'tan başlayıp Pamukkale, Kumkısık, Sarayköy ve Buharkent'ten geçerek Kuyucak'a ulaşmıştı.

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17 Ekim'de açılan ikinci etabı ise Kuyucak'tan başlayıp Nazilli, Yenipazar ve Köşk ilçelerini geçerek Aydın'da sonlanmıştı. Şimdi otoyolun tüm kesimlerini resmi olarak Aydın'la birlikte tüm Ege Bölgemizin istifadesine sunuyoruz. D-320 Devlet Yolu üzerinden 11 ilçe geçilerek 2 saati bulan yolculuk süresi otoyolumuzun hizmete girmesiyle birlikte 1 saatin altına iniyor. Denizli Batı Çevreyolu kavşağı ile İzmir Merkezi Liman kavşağı arasındaki 220 kilometrelik otoyol geçiş süresi 1 saat 40 dakikaya inmiş oluyor. Devlet yolu üzerinden Aydın'dan Denizli'ye ulaşım ile İzmir'den Denizli'ye ulaşım süresi ise birbirine eşit hale geliyor. Böylelikle zamandan 6,4 milyar lira, akaryakıttan 1 milyar lira olmak üzere yıllık toplam 7,4 milyar lira tasarruf edeceğiz.

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