Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca'nın aldığı ceza belli oldu!

Türkiye futbol federasyonu disiplin kurulu Trendyol süper ligi 15. haftasında Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçının sonunda sahaya inerek maçın hakemi Halil Umut Meler'i yumruklayan Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın 5 yıl futboldan men cezası ile cezalandırıldığını duyurdu.

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Halil Umut Meler'e yumruk atan Ankaragücü'nün eski Başkanı Faruk Koca'nın aldığı ceza belli oldu!

Türkiye futbol federasyonu disiplin kurulu Trendyol süper ligi 15. haftasında Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçının sonunda sahaya inerek maçın hakemi Halil Umut Meler'i yumruklayan Ankaragücü'nün eski başkanı Faruk Koca'nın 5 yıl futboldan men cezası ile cezalandırıldığını duyurdu. Ayrıca Futbol disiplin kurulu MKE ankaragücün'e 5 maç seyircisiz oynama cezası verdi.

FARUK KOCAY'A ÖMÜR BOYU SPORDAN MEN CEZASI

MKE Ankaragücü 5 maç seyircisiz oynama cezası ve 2 milyon TL para cezası aldı.

FARUK KOCA'YA ÖMÜR BOYU MEN
PFDK, hakem Halil Umut Meler'e yumrukla saldıran eski başkan Faruk Koca'nın da 5 yıl hak mahrumiyeti aldığını açıkladı. Faruk Koca'nın cezası 3 yılı geçtiği için (sürekli) ömür boyu mene döndü.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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