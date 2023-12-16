Halil Umut Meler yumruklu saldırıdan sonra ilk kez konuştu: 'En ağır şekilde cezalandırılsınlar'

Ankaragücü, Çaykur Rizespor maçı sonrası MKE Ankaragücü kulüp başkanı Faruk Koca tarafından sahnın ortasında yumruklanan ve sahaya inen başka kişiler tarafından tekmelenen maçın hakemi Halil Umut Meler, hastanede 2 gün tedavi gördükten sonra taburcu olarak İzmir'e aile ocağına gitmişti.

Halil Umut Meler'in olaylarla ilgili ne söyleyeceği merak edilirken sessizliğini bozarak olayın sonuna kadar takipçisi olacağını ve olayın sorumlularının, faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediği ifade etti.

"ADLİ İDARİ VE DİSİPLİN SÜREÇLERİ TİTİZLİKLE YÜRÜYOR"

Meler, yaptığı yazılı açıklamada, 11 Aralık'ta Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor maçından sonra kendisine ve müsabakada görevli olan hakem arkadaşlarına yönelik saldırı ve şiddet olayının adli makamlar ve Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde adli, idari ve disiplin süreçlerinin titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

"OLAYIN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Bu süreçlerin sonuna kadar takipçisi olacağını bildiren Meler, şunları kaydetti:

"Neticesinde olayın sorumlularının, faillerinin en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğimi bilmenizi istiyorum. Günlerdir kamuoyunu meşgul etmekte olan bu menfur hadise, sadece bir spor müsabakası içerisinde yaşanmış gibi değerlendirilmemelidir. Şiddet maalesef hayatın her alanında karşımıza sıklıkla çıkmaktadır ve bazen telafisi olmayan sonuçlar doğurmaktadır.

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"BU DÜNYA ÇAPINDA GÜNDEM OLUŞTURAN BİR OLAY"

Bugün dünya çapında gündem oluşturan bu olay neticesinde verilecek olan cezaların; spor ile birlikte sağlıkta, eğitimde, aile içinde, trafikte, sokaktaki günlük yaşantıda ve hayatın her alanında uygulanmakta olan şiddet olaylarında emsal olacak nitelikte caydırıcı olmasını diliyorum. Bu konuda hem adli makamlara hem de Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Kurullarına caydırıcı cezalar verecekleri konusunda güvenim sonsuzdur. Bu şiddet ikliminden uzaklaşmak ve şiddetin her türlüsüne dur demek hepimizin görevi olmalıdır."

"BU SÜREÇTE BENİ DESTEKLEYEN HERKESE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Meler, bu süreçte desteklerini esirgemeyen başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm devlet büyüklerine, tedavisini gerçekleştiren Acıbadem Ankara Hastanesi doktorlarına ve personeline, güvenlik güçlerine, tüm hakem camiasında bulunan dostlarıma, FIFA, UEFA ve TFF yöneticilerine, Merkez Hakem Kuruluna, sivil toplum kuruluşlarına, arkadaşlarına, hemşehrilerine iyi dileklerini iletti ve destek veren herkese teşekkür etti.

"HAYATIN HER ALANINDA ŞİDDETİN SON BULMASINI İSTİYORM"

"Hayatın her alanında şiddetin ve şiddete olan inancın son bulmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulan Meler, "Yukarıda belirtmiş olduğum gibi ilgili tüm kurumların gerekli adımları fazlasıyla atmış olduğunu da düşünerek, futbolun hayatın doğal akışına dönmesi benim de beklentimdir. Bu kapsamda tüm detaylarıyla güvenliklerinin sağlanması koşuluyla çok sevdiğim hakem arkadaşlarımın yapmakta oldukları kamu görevine dönmesi ve müsabakaların devamı benim de arzumdur."

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