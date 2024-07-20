Hafızayı güçlendiren zihni açan 6 besin!

Beyin ve zihin sağlığını koruma ve geliştirmek için önem veren pek çok kural var. Sağlıklı bir beden sahip için sağlıklı ve dengeli beslenmemiz gerektiği gibi zihin sağlığımız için de yediklerimizin büyük önemi var.

YAYINLAMA
Google News
Hafızayı güçlendiren zihni açan 6 besin!

Tükettiğimiz bazı besinler beyin sağlığımızın gelişmesine ve hafızamızın güçlenmesini sağlayabilir. İşte çelik gibi bir hafızanın anahtarı!

HAFIZAYI GÜÇLENDİREN 6 DEĞERLİ BESİN

Genel sağlığımızın önemli parçalarından biri de beyin sağlığıdır. Hayati bir organ olan beynimizin en iyi şekilde çalışması için bir dizi önlem almak gerekebilir. Bunlardan biri de doğru beslenmedir. Omega-3 balık gibi yağ asitleri, meyve sebze gibi antioksidanlar, tam tahıl gibi kompleks karbonhidratları tüketmek beyin sağlığını ve zihnin gelişmesini destekler. Bu 6 besin beyninizin her gün daha iyi çalışmasını destekleyebilir.

030c2dd8-3362-4bbc-9965-e563a9905044.jpg

Yaban Mersini

Yaban mersininde bol miktarda antioksidan bulunur. Özellikle flavonoidlerin, bilişsel performansı arttırdığı ve beynin yaşlanmasını yavaşlattığı bilinir.

Yağlı Balık

DHA beyin fonksiyonlarında önemli bir yere sahiptir. Omega-3 yağ asitleri ve DHA (dokosaheksaenoik asit), somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklarda bulunur. Omega-3 yağ asitlerinin, hafızanın yanı sıra beyin ve sinir hücrelerinin gelişiminde kritik önemi vardır.

Yaz Covid’i: Yeni Flirt varyantı hakkında neler biliniyor?Yaz Covid’i: Yeni Flirt varyantı hakkında neler biliniyor?

Tohumlar ve Fındık

Ceviz, badem gibi sert kabuklu yemişler, keten tohumu ve chia gibi tohumlar, beyni destekleyen harika besin kaynaklarıdır.

Bitter Çikolata

Bitter çikolata flavonoidler, antioksidanlar ve kafein açısından zengindir. Beyin fonksiyonlarını iyileştirmede etkilidir. Flavonoidler inflamasyonu azaltır.

Ruh hali ve beyin salığı için dikkat! Uzmanlar, meyve ve sebze öneriyorRuh hali ve beyin salığı için dikkat! Uzmanlar, meyve ve sebze öneriyor

Yeşil Yapraklı Sebzeler

Ispanak, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler beta karoten, lutein, K vitamini ve folat gibi beyne yararlı besinler bakımından zengindir. Güçlü beyin fonksiyonları ve daha yavaş bilişsel gerileme bu besinler ile ilişkilidir.

Zencefil

Zencefil, kurkumin içerir ve beyin hücreleri bundan doğrudan faydalanabilir. Kurkuminin ruh haline iyi gelmesi, yeni beyin hücrelerinin gelişimini teşvik etmesi ve hafızayı arttırması ile bilinir.

Teknoloji CEO’lar ABD seçimlerinde kimi destekliyor? Herkesin tek favorisi var…Teknoloji CEO’lar ABD seçimlerinde kimi destekliyor? Herkesin tek favorisi var…

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Ruh hali ve beyin salığı için dikkat! Uzmanlar, meyve ve sebze öneriyor
Ruh hali ve beyin salığı için dikkat! Uzmanlar, meyve ve sebze öneriyor
Eskişehir İl Sağlık Müdürü’nün yeni müjdesi
Eskişehir İl Sağlık Müdürü’nün yeni müjdesi
Yaz Covid’i: Yeni Flirt varyantı hakkında neler biliniyor?
Yaz Covid’i: Yeni Flirt varyantı hakkında neler biliniyor?
Böbrek rahatsızlığı olan bunu yapsın! Sindirim sisteminiz saat gibi çalışacak
Böbrek rahatsızlığı olan bunu yapsın! Sindirim sisteminiz saat gibi çalışacak
Son Haberler
Hafızayı güçlendiren zihni açan 6 besin!
Hafızayı güçlendiren zihni açan 6 besin!
Marmara Denizi’nde deprem: Sarsıntı, İstanbul’da da hissedildi
Marmara Denizi’nde deprem: Sarsıntı, İstanbul’da da hissedildi
Yazın gelmesi ile ünlüler soluğu Bodrum ve Çeşme’de aldı
Yazın gelmesi ile ünlüler soluğu Bodrum ve Çeşme’de aldı
Bursa'nın İki Yakasında Festival Coşkusu Sürüyor
Bursa'nın İki Yakasında Festival Coşkusu Sürüyor
Yorgun hisseden bunu yapsın! Kronik yorgunluk sendromu nasıl geçer?
Yorgun hisseden bunu yapsın! Kronik yorgunluk sendromu nasıl geçer?
Kanser belirtisi önce tuvalette ortaya çıkıyor! Tuvalet alışkanlıklarınızı takip edin!
Kanser belirtisi önce tuvalette ortaya çıkıyor! Tuvalet alışkanlıklarınızı takip edin!
Çok Okunanlar
Şili 7.4 ile sallandı! Şili’de yaşanan depremde can kaybı var mı?
Şili 7.4 ile sallandı! Şili’de yaşanan depremde can kaybı var mı?
Akbank emekliye müjdeyi verdi! Emekli promosyon ödemeleri rekor seviyede
Akbank emekliye müjdeyi verdi! Emekli promosyon ödemeleri rekor seviyede
Vergi paketi mecliste! En düşük emekli maaşı değişecek
Vergi paketi mecliste! En düşük emekli maaşı değişecek
Bodrum esnafı indirim yaptı! Otellerin fiyatları yarı yarıya düştü
Bodrum esnafı indirim yaptı! Otellerin fiyatları yarı yarıya düştü
Canan Karatay'dan çok tartışılacak bir konu daha: Kesinlikle kullanmayın!
Canan Karatay'dan çok tartışılacak bir konu daha: Kesinlikle kullanmayın!
Demet Akalın’dan şok iddia! Alina Boz hamile mi?
Demet Akalın’dan şok iddia! Alina Boz hamile mi?
Yorumlananlar