Hafızayı güçlendiren zihni açan 6 besin!

Tükettiğimiz bazı besinler beyin sağlığımızın gelişmesine ve hafızamızın güçlenmesini sağlayabilir. İşte çelik gibi bir hafızanın anahtarı!

HAFIZAYI GÜÇLENDİREN 6 DEĞERLİ BESİN

Genel sağlığımızın önemli parçalarından biri de beyin sağlığıdır. Hayati bir organ olan beynimizin en iyi şekilde çalışması için bir dizi önlem almak gerekebilir. Bunlardan biri de doğru beslenmedir. Omega-3 balık gibi yağ asitleri, meyve sebze gibi antioksidanlar, tam tahıl gibi kompleks karbonhidratları tüketmek beyin sağlığını ve zihnin gelişmesini destekler. Bu 6 besin beyninizin her gün daha iyi çalışmasını destekleyebilir.

Yaban Mersini

Yaban mersininde bol miktarda antioksidan bulunur. Özellikle flavonoidlerin, bilişsel performansı arttırdığı ve beynin yaşlanmasını yavaşlattığı bilinir.

Yağlı Balık

DHA beyin fonksiyonlarında önemli bir yere sahiptir. Omega-3 yağ asitleri ve DHA (dokosaheksaenoik asit), somon, uskumru ve sardalya gibi yağlı balıklarda bulunur. Omega-3 yağ asitlerinin, hafızanın yanı sıra beyin ve sinir hücrelerinin gelişiminde kritik önemi vardır.

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Tohumlar ve Fındık

Ceviz, badem gibi sert kabuklu yemişler, keten tohumu ve chia gibi tohumlar, beyni destekleyen harika besin kaynaklarıdır.

Bitter Çikolata

Bitter çikolata flavonoidler, antioksidanlar ve kafein açısından zengindir. Beyin fonksiyonlarını iyileştirmede etkilidir. Flavonoidler inflamasyonu azaltır.

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Yeşil Yapraklı Sebzeler

Ispanak, lahana gibi yeşil yapraklı sebzeler beta karoten, lutein, K vitamini ve folat gibi beyne yararlı besinler bakımından zengindir. Güçlü beyin fonksiyonları ve daha yavaş bilişsel gerileme bu besinler ile ilişkilidir.

Zencefil

Zencefil, kurkumin içerir ve beyin hücreleri bundan doğrudan faydalanabilir. Kurkuminin ruh haline iyi gelmesi, yeni beyin hücrelerinin gelişimini teşvik etmesi ve hafızayı arttırması ile bilinir.

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