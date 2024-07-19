Teknoloji CEO’lar ABD seçimlerinde kimi destekliyor? Herkesin tek favorisi var…

Elon Musk ve diğer teknoloji CEO'ları, yaklaşan ABD'de eski Başkan Donald Trump'a doğru eğildi. Başkanlık seçimi. Kasım ayında yapılan anketlerde, üst düzey teknoloji ve finans liderlerinin ilgili kampanyaları bağışladığını ve desteklediğini gördü. Birkaç kripto ve geleneksel finansal piyasalar yöneticisi de eski ABD'yi destekledi.

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ELON MUSK TRUMP'I DESTEKLİYOR

Son aylarda Donald Trump, önümüzdeki seçimlerde Başkan Joe Biden ile kafa kafaya giderken çok çeşitli iş ve teknoloji yöneticilerinden destek aldı. Cumhuriyetçi aday, endüstri yanlısı düzenlemeler beklentisinde destek olarak yöneticiler ve kullanıcılar hüküm sürerken kripto para birimi alanında etkisinin arttığını da gördü.

Özellikle, Tesla CEO'su Elon Musk, bir dizi spekülasyonun ardından Donald Trump'ı destekledi. CEO, X'te (eski Twitter) eski Başkanı tamamen desteklediğini ve ona acil şifalar dilediğini yazdı.

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Elon Musk ve diğer birkaç işletme yöneticisi, Donald Trump'ın kampanyasına çeşitli nedenlerle bağışta bulundu. Wall Street Journal'a göre Musk, ikinci bir dönem için Trump'ı destekleyen bir Süper PAC'ye ayda 45 milyon dolar bağışlayacak.

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Diğer bağışçılar arasında 8VC, Kelly Craft'ın kurucu ortağı Jeo Lonsdale ve Winklevoss ikizleri yer alıyor. Trump ayrıca milyarderler Bill Ackman, David Sacks, Timothy Mellon, Jamie Dimon, Shaun Maguire vb. tarafından destekleniyor.

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