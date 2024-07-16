Yaz Covid’i: Yeni Flirt varyantı hakkında neler biliniyor?

FLiRT olarak adlandırılan yeni bir Covid-19 varyant grubunun dünya çapında baskın hale geldiğini belirten Dünya Sağlık Örgütü, bu varyantın belirtileri ve ne kadar yaygın olduğuyla ilgili açıklamalar yaptı.

YAYINLAMA
Google News
Yaz Covid’i: Yeni Flirt varyantı hakkında neler biliniyor?

FLiRT, varyantların genetik kodlarında yaşanan mutasyonların isimlerinin kullanılması ile oluşturulan gayriresmi bir takma addır. Varyant İngiltere Halk Sağlığı Ajansı tarafından da yorumlandı. Buna göre; yeni varyantların ne kadar ağır ve bulaşıcılık oranını anlayabilmek için "daha fazla veriye" ihtiyaç olduğu söylendi.

2020/03/13/aksehir-ilce-belediyesi-koronaviruse-covid-19-karsi-ilce-genelindeki-001.jpg

COVID-19 VAKALARINDA ARTIŞ VAR MI?

Dünya Sağlık Örgütü'nün Mayıs ayı son raporuna göre, vaka sayılarının önceki aylara göre düştüğü gösteriliyor. Covid-19 testleri ve raporlanması, dünya çapında eskisi kadar yaygın olmadığı için bu verilere sadece düzenli raporlama yapan sınırlı sayıda ülkeden ulaşılabiliyor.

Bazı ülkelerde vaka sayılarında artış olduğunu gösteren verilerden biri olan İngiliz Tıp Dergisi, "Mayıs ve Haziran'da İngiltere'de SARS-CoV-2 testi” pozitif çıkanların sayısının arttığını söylüyor. "ABD'de de pozitif çıkanların sayısının arttığı ve 22 Haziran haftasında pozitiflik oranı yüzde 1,4 oranında artış" gözlemleniyor.

Böbrek rahatsızlığı olan bunu yapsın! Sindirim sisteminiz saat gibi çalışacakBöbrek rahatsızlığı olan bunu yapsın! Sindirim sisteminiz saat gibi çalışacak

FLIRT VARYANTININ SEMPTOMLARI NELERDİR?

FLIRT Varyantının semptomları diğer Covid-19 türleri ile aynı. Dünya Sağlık Örgütü varyant belirtilerinin virüsten etkilendikten "genellikle 5-6 gün sonra başladığını ve 1 ila 14 gün sürdüğünü" ifade ediyor.

En yaygın belirtiler;

  • Ateş ve titreme
  • Boğaz ağrısı

YKS 2024 sonuçları açıklandı! 2024 YKS sonuç öğrenme ekranıYKS 2024 sonuçları açıklandı! 2024 YKS sonuç öğrenme ekranı

Daha az görülen belirtiler;

  • Kol ve bacaklarda ağırlık, kas ağrıları
  • Baş dönmesi ve aşırı yorgunluk
  • Burun akıntısı, hapşırık
  • Bağ ve göz ağrısı
  • Kalıcı öksürük
  • Göğüs ağrısı ve nefes darlığı
  • Ses kısıklığı
  • İştah kaybı, mide bulantısı, kusma
  • Karın ağrısı ya da ishal
  • Tat ya da koku almada azalma
  • Uykuya dalmada güçlük

DSÖ şu belirtilerin görülmesinde tıbbi destek alınması gerektiğini söylüyor.

  • Özellikle istirahat halinde nefes almakta zorluk
  • Cümle kurmakta zorlanma
  • Akıl karışıklığı ya da bilinç kaybı
  • Sürekli ağrı ya da göğüste baskı hissi
  • Deride soğuma ya da nemli olması
  • Konuşma ya da hareket kaybı

Bu otomobillere binmek kolaylaşacak: ÖTV indirimi geliyor!Bu otomobillere binmek kolaylaşacak: ÖTV indirimi geliyor!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

Etiketler :
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Böbrek rahatsızlığı olan bunu yapsın! Sindirim sisteminiz saat gibi çalışacak
Böbrek rahatsızlığı olan bunu yapsın! Sindirim sisteminiz saat gibi çalışacak
Yorgun hisseden bunu yapsın! Kronik yorgunluk sendromu nasıl geçer?
Yorgun hisseden bunu yapsın! Kronik yorgunluk sendromu nasıl geçer?
Kanser belirtisi önce tuvalette ortaya çıkıyor! Tuvalet alışkanlıklarınızı takip edin!
Kanser belirtisi önce tuvalette ortaya çıkıyor! Tuvalet alışkanlıklarınızı takip edin!
Canan Karatay'dan çok tartışılacak bir konu daha: Kesinlikle kullanmayın!
Canan Karatay'dan çok tartışılacak bir konu daha: Kesinlikle kullanmayın!
Son Haberler
Yaz Covid’i: Yeni Flirt varyantı hakkında neler biliniyor?
Yaz Covid’i: Yeni Flirt varyantı hakkında neler biliniyor?
Çocuklar için hem eğlendirici hem geliştirici bir yaz tatili fırsatı: Fatih Yaz Spor Okulları başladı
Çocuklar için hem eğlendirici hem geliştirici bir yaz tatili fırsatı: Fatih Yaz Spor Okulları başladı
35. Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, kapılarını açıyor
35. Şile Bezi Kültür ve Sanat Festivali, kapılarını açıyor
Bodrum’da yerli müşteri, turist muamelesi görüyor
Bodrum’da yerli müşteri, turist muamelesi görüyor
Demet Akalın’dan şok iddia! Alina Boz hamile mi?
Demet Akalın’dan şok iddia! Alina Boz hamile mi?
Raporlu ilaç kullananlar müjde! İlaçları daha kolay alacaksınız
Raporlu ilaç kullananlar müjde! İlaçları daha kolay alacaksınız
Çok Okunanlar
Son dakika: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu!
Son dakika: En düşük emekli maaşı 12 bin 500 TL oldu!
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı: Emekliye zam başta olmak üzere yeni düzenleme Meclis'e geliyor
AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler açıkladı: Emekliye zam başta olmak üzere yeni düzenleme Meclis'e geliyor
Hatay'da ilginç olay: Genç kız esnafa verdiği paranın üstüne öyle bir şey yazdı ki, görenleri şaşkına çevirdi!
Hatay'da ilginç olay: Genç kız esnafa verdiği paranın üstüne öyle bir şey yazdı ki, görenleri şaşkına çevirdi!
Bakan Şimşek'ten önemli açıklama: Yeni vergi paketinde neler var?
Bakan Şimşek'ten önemli açıklama: Yeni vergi paketinde neler var?
Yeni sağlık alışkanlığı: Multivitaminler bırakılmalı mı?
Yeni sağlık alışkanlığı: Multivitaminler bırakılmalı mı?
Yüze limon sürerseniz ne olur! Limonun bu etkisini kimse bilmiyor
Yüze limon sürerseniz ne olur! Limonun bu etkisini kimse bilmiyor
Yorumlananlar
UEFA, 2024-2025 Futbol sezonu öncesi kulüplerin güncel sıralama listesini yayınladı! Türk takımları kaçıncı sırada?
UEFA, 2024-2025 Futbol sezonu öncesi kulüplerin güncel sıralama listesini yayınladı! Türk takımları kaçıncı sırada?
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak
Milyonlarca emekli merakla bekliyordu, rakam belli oldu! Tüm emeklilere seyyanen zam mı olacak