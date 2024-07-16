Yaz Covid’i: Yeni Flirt varyantı hakkında neler biliniyor?

FLiRT, varyantların genetik kodlarında yaşanan mutasyonların isimlerinin kullanılması ile oluşturulan gayriresmi bir takma addır. Varyant İngiltere Halk Sağlığı Ajansı tarafından da yorumlandı. Buna göre; yeni varyantların ne kadar ağır ve bulaşıcılık oranını anlayabilmek için "daha fazla veriye" ihtiyaç olduğu söylendi.

COVID-19 VAKALARINDA ARTIŞ VAR MI?

Dünya Sağlık Örgütü'nün Mayıs ayı son raporuna göre, vaka sayılarının önceki aylara göre düştüğü gösteriliyor. Covid-19 testleri ve raporlanması, dünya çapında eskisi kadar yaygın olmadığı için bu verilere sadece düzenli raporlama yapan sınırlı sayıda ülkeden ulaşılabiliyor.

Bazı ülkelerde vaka sayılarında artış olduğunu gösteren verilerden biri olan İngiliz Tıp Dergisi, "Mayıs ve Haziran'da İngiltere'de SARS-CoV-2 testi” pozitif çıkanların sayısının arttığını söylüyor. "ABD'de de pozitif çıkanların sayısının arttığı ve 22 Haziran haftasında pozitiflik oranı yüzde 1,4 oranında artış" gözlemleniyor.

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FLIRT VARYANTININ SEMPTOMLARI NELERDİR?

FLIRT Varyantının semptomları diğer Covid-19 türleri ile aynı. Dünya Sağlık Örgütü varyant belirtilerinin virüsten etkilendikten "genellikle 5-6 gün sonra başladığını ve 1 ila 14 gün sürdüğünü" ifade ediyor.

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En yaygın belirtiler;

Ateş ve titreme

Boğaz ağrısı

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Daha az görülen belirtiler;

Kol ve bacaklarda ağırlık, kas ağrıları

Baş dönmesi ve aşırı yorgunluk

Burun akıntısı, hapşırık

Bağ ve göz ağrısı

Kalıcı öksürük

Göğüs ağrısı ve nefes darlığı

Ses kısıklığı

İştah kaybı, mide bulantısı, kusma

Karın ağrısı ya da ishal

Tat ya da koku almada azalma

Uykuya dalmada güçlük

DSÖ şu belirtilerin görülmesinde tıbbi destek alınması gerektiğini söylüyor.

Özellikle istirahat halinde nefes almakta zorluk

Cümle kurmakta zorlanma

Akıl karışıklığı ya da bilinç kaybı

Sürekli ağrı ya da göğüste baskı hissi

Deride soğuma ya da nemli olması

Konuşma ya da hareket kaybı

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