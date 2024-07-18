Ruh hali ve beyin salığı için dikkat! Uzmanlar, meyve ve sebze öneriyor Yediğiniz yiyecekler beyin sağlığınızı doğrudan etkiler. Bazı yiyecekler bilişsel işlevinizi ve zihinsel sağlığınızı geliştirirken ruh halinizi de iyileştirebilir.