Ruh hali ve beyin salığı için dikkat! Uzmanlar, meyve ve sebze öneriyor

Beslenme uzmanı Marina Wright, besin açısından zengin gıdaları diyetleri dahil ederek “beyin ve zihinsel sağlığı destekleyebileceğimizi, stresi azaltabileceğimizi, ruh halini iyileştirebileceğimizi, bilişsel gerilemeye karşı koruyabileceğimizi ve optimal bilişsel işlevi teşvik edebileceğimizi” söylüyor.
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- Brokoli ve Ispanak; Antioksidanlar, folatlar ve K vitamini bakımından zengindirler. Oksidatif strese karşı korurlar ve beyin sağlığını ve işlevini desteklerler.
- Pancar; Bu sebze beyne kan akışını iyileştirebilir ve bilişsel işlevi artırabilir.
- Domatesler; Domatesler, beyin hücrelerini hasardan koruyan bir antioksidan olan likopen bakımından zengindir.
- Soğan ve kuşkonmaz; Bu sebzeleri yiyin çünkü iyi bağırsak bakterilerini besleyen ve bağırsak-beyin eksenini destekleyen prebiyotik lif bakımından zengindirler.
- Yaban mersini ve ahududu; Bu meyveler, nöronları oksidatif stres ve hasardan koruyabilen antioksidanlar açısından zengindir.
- Ananas; Ananas, anti-inflamatuar özelliklere sahip bir enzim olan bromelain içerir.
- Nar; Bu meyve, beyni oksidatif stresten korumaya yardımcı olabilecek flavonoidlerle doludur.
- Narenciye ve çilek; Beyin sağlığını ve bilişsel işlevi destekleyen C vitamini açısından zengindirler.
KAYNAK: Bölge Gündem Haber