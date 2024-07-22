Gary Gensler, SEC görevinden istifa edecek mi?

Mevcut ABD SEC Başkanı Gary Gensler, kripto para birimi endüstrisi için oldukça zahmetli oldu. Topluluğun büyük çoğunluğu Gensler'in değiştirilmesini istiyor. Seçim ile beraber değişim olabileceği görülüyor.

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Gary Gensler, SEC görevinden istifa edecek mi?

10X Research'ün kurucusu Markus Thielen, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) Başkanı Gary Gensler'in 2025'in başlarında istifa etme olasılığının yüksek olduğunu tahmin ediyor.

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Bu tahmin, Başkan Joe Biden'ın Donald Trump'ın önemli ölçüde arkasında olduğu 2024 başkanlık yarışından çekilme kararını takip ediyor.

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GENSLER GÖREVİNİ BIRAKABİLİR

Thielen'in analizi, SEC başkanlarının genellikle yeni bir yönetim göreve geldiğinde istifa ettiğini gösteriyor. Biden yarış dışındayken, kripto yanlısı bir yönetime doğru beklenen değişim, Gensler'in Haziran 2026'da görev süresi resmen sona ermeden ayrılmasına neden olabilir.

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Tarihsel emsaller, önceki başkanlar Mary Jo White ve Christopher Cox'ta görüldüğü gibi, SEC sandalyelerinin genellikle başkanlık yönetimindeki değişikliklerle istifa ettiğini gösteriyor.

Bu siyasi değişimlerin ortasında, Donald Trump önde gelen bir figür olmaya devam ediyor ve potansiyel politikaları hakkında spekülasyonlar artıyor. Thielen, Trump'ın yarışta devam eden liderliğinin, Bitcoin'i stratejik bir rezerv varlığı olarak belirlemesine yol açabileceğine inanıyor ve bu da Bitcoin'in fiyatında önemli bir artışa neden olabilir.

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