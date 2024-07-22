Biden sonrası kim gelecek? Demokratların tercihi Kamala Harris…

Amerika’da dün çok önemli haber paylaşıldı. ABD Başkanı Joe Biden, seçim yarışından çekildiğini duyurdu. Demokratlar birçok ismi öne çıkarsa da Kamal Harris en güçlü adaylardan biri…

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Biden sonrası kim gelecek? Demokratların tercihi Kamala Harris…

ABD Başkanı Joe Biden'ın 2024 seçimlerinden çekileceğinin açıklanmasının ardından, tahmin pazarı Polymarket şimdi Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yaklaşan ulusal kongrede Demokrat aday olma olasılığının %81 olduğunu gösteriyor.

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DEMOKRATLAR, KAMALA HARRİS’İ FAVORİ OLARAK GÖSTERİYOR

Başkan Biden, eski Cumhuriyetçi Başkan Donald Trump'a karşı Demokrat yarışmacı olarak yeniden seçilmek istemeyeceğini açıkladı. Bu karar Demokrat partiyi Trump'a meydan okumak için yeni bir lider aday seçmeye zorluyor. Biden'ın duyurusunun ardından, yeni telaş görüldü. Başkan Yardımcısı Harris'in şansı %84'e yükseldi.

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Bir başka potansiyel aday olan Michigan Valisi Gretchen Whitmer'ın %12 şansı var. Hem Hillary Clinton hem de Michelle Obama %4'te, Kaliforniya Valisi Gavin Newsom'un ise %3'lük bir şansı var. Bu rakamların hafta boyunca ve Demokrat partinin seçim sürecinde önemli ölçüde dalgalanması bekleniyor.

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Demokrat Parti yoğun bir seçim sürecine hazırlanırken, tahmin pazarı, Kamala Harris'in şu anda paketin lideri olduğu dinamik bir manzarayı yansıtıyor. Beklenen önemli dalgalanmalarla, önümüzdeki günler nihai adayı şekillendirmede çok önemli olacak. Partinin kararı nihayetinde önümüzdeki seçimlerde Cumhuriyetçi yarışmacıya karşı meydan okumalarının gücünü belirleyecek.

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KAYNAK: Bölge Gündem Haber

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