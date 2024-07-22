Sıcak havalarda bekleyen tehlike! Güneş çarpmasına dikkat edin

Küresel ısınma, aşırı sıcaklıklar nedeniyle sağlık sorunlarına neden oluyor. Ancak güneş çarpması ve sıcak çarpması birbirinden önemli ölçüde farklı şeylerdir. Yüksek ateş, terleme eksikliği ve sinir sistemi bozuklukları sıcak çarpması belirtileridir. İlk belirtiler baş ağrısı, baş dönmesi, kusma ve bulantı gibi olabilir. Bilinç kaybı ve koordinasyon bozukluğu gibi daha sonraki belirtiler acil tıbbi müdahale gerektirir.

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Çocuklar, yaşlılar, hamileler ve kronik hastalığı olanlar, sıcak havaların en yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamak en güvenli seçimdir. Sıcak havaya maruz kalan kalp ve tansiyon hastaları, ilaçlarını sıcak havaya göre ayarlamalı ve sık sık tansiyonlarını kontrol etmelidir. Migren hastaları ise serin ve klimalı yerlerde kalmayı tercih eder. Ishal ve bağırsak enfeksiyonlarından kaçınmak için hijyen kurallarına dikkat etmek çok önemlidir.

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Açık havada çalışırken sık sık sıvı ve mineral tüketimine dikkat edilmelidir ve sıcak havalarda aşırı egzersiz yapmaktan kaçınılmalıdır. Sıcak havada 5 dakikalık bir duşla rahatlayabilirsiniz. Sindirimi kolay, hafif besinler tercih edilmelidir ve bol miktarda su ve sulu gıda tüketilmelidir. Bir kişinin günde en az 2 ila 2,5 litre su içmesi gerektiği vurgulanmaktadır. Tuz kaybı yaşayan kişiler, susamadan su içmeleri gerektiği söylenirken, sıvı ve tuz kaybına dikkat etmelidir. Aşırı sıcaklarda çocuklar ve evcil hayvanlar araçta bırakılmamalıdır.