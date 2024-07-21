Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan’a sert tepki gösterdi: “Filistin’in hakkını savunacağız”

İsrail’e karşı Türkiye her alanda diş geçiriyor. İsrail’in uyguladığı karşılıksız gücün karşısında Türkiye sesini gür bir şekilde çıkarıyor. Son olarak İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz’ın Türkiye iddiaları ortalığı karıştırdı.

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Dışişleri Bakanlığı, İsrailli Bakan’a sert tepki gösterdi: “Filistin’in hakkını savunacağız”

İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz, filistinli öğrencilerin İsrailli askerlere saldırması için Türkiye’nin finanse ettiği iddialarını ortaya attı. Katz’ın yaptığı açıklamaya Türkiye’den çok sert şekilde karşılık buldu.

Bir yandan İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz diğer yandan İsrail İç Güvenlik Servisi Şin Bet, Türkiye’yi hedefine aldı. Ortaya attığı iddia ise, tam bir iftira niteliği taşıyor.

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TÜRKİYE’DEN YANIT GECİKMEDİ

İsrail tarafından yapılan açıklama ve iddialar sonrası Türkiye’den çok sert mesaj paylaşıldı. Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in hadsiz açıklamalarını şu şekilde değerlendirdi;

“İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, İsrail'in Filistinlilere karşı işlediği suçları bir dizi yalan, iftira ve saygısızlığın göstergesidir. Kirli propaganda faaliyetleri ve psikolojik harekat girişimler sonuçsuz kalmayacak.

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İktidarda kalmak amacıyla Gazze'de 40 bine yakın Filistinliyi öldüren ve bölgesel bir savaş başlatmak isteyen (İsrail Başbakanı Binyamin) Netanyahu hükümetinin üyeleri, uluslararası mahkemelerde yargılanacak ve işledikleri suçların hesabını vereceklerdir. Türkiye, Filistin halkının adalet ve barış içinde yaşama hakkını savunmaya ve gerçekleri söylemeye devam edecektir.”

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