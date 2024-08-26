Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, hangi kanalda olacak, Muslera oynayacak mı? Fernando Muslera, Galatasaray için iyi bir haber. Young Boys maçı öncesi Uruguaylı yıldız sakatlığını atlattı. Rams Park, Salı günü 22'de Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçına ev sahipliği yapacak.