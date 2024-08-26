Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, hangi kanalda olacak, Muslera oynayacak mı?

Fernando Muslera'nın sağlık durumu Alanya'da netlik kazandı. Son antrenmanda Muslera takımın kontrolündeydi.
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38 yaşındaki futbolcu İsviçre takımına karşı oynayabilir. Davinson Sanchez ise sakat. Sarı-kırmızılılarda Abdulkerim Bardakcı kart cezalısı olacak. Cezası nedeniyle, teknik direktör Okan Buruk ilk maçta olduğu gibi kulübede olmayacak.
Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, hangi kanalda olacak?
İlk maçta Galatasaray, Young Boys'a 3-2 kaybetti. Rams Park, Salı günü 22'de Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçına ev sahipliği yapacak.