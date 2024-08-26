Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, hangi kanalda olacak, Muslera oynayacak mı?

Fernando Muslera, Galatasaray için iyi bir haber. Young Boys maçı öncesi Uruguaylı yıldız sakatlığını atlattı. Rams Park, Salı günü 22'de Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçına ev sahipliği yapacak.

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Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, hangi kanalda olacak, Muslera oynayacak mı?

Fernando Muslera'nın sağlık durumu Alanya'da netlik kazandı. Son antrenmanda Muslera takımın kontrolündeydi.

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38 yaşındaki futbolcu İsviçre takımına karşı oynayabilir. Davinson Sanchez ise sakat. Sarı-kırmızılılarda Abdulkerim Bardakcı kart cezalısı olacak. Cezası nedeniyle, teknik direktör Okan Buruk ilk maçta olduğu gibi kulübede olmayacak.

Galatasaray - Young Boys maçı ne zaman, hangi kanalda olacak?

İlk maçta Galatasaray, Young Boys'a 3-2 kaybetti. Rams Park, Salı günü 22'de Uefa Şampiyonlar Ligi Play-Off Turu rövanş maçına ev sahipliği yapacak.

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