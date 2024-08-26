Elinde parası olan bunu yapsın! İslam Memiş'ten kritik uyarı

Bu haftaya hızlı bir yükselişle başlayan gram ve ons altın fiyatları beklenmedik bir şekilde yükseldi. Altın fiyatlarının artmasının ardından dolar kuru da yükseldi. Yatırımcıların kafaları karışmaya başladı çünkü her iki yatırım aracı da yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, "Elimde 1 milyon TL olsa..." diyerek başladığı tavsiye konuşmasında hem altına hem de dolara ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Fatih Portakal'dan flaş sözler: Bakın asgari ücret için neler söyledi!

Ev almak isteyen Mert Başaran'a kulak versin! 2-3 seneye bu fiyatlar kalmayacak

Yatırımcılara yatırım konusunda tavsiyelerde bulunan ve bu konuda sıklıkla sosyal medyadan sıkıştırılan kişilerden biri olan İslam Memiş, "Elinde 1 milyon olsa ne yaparım" diyen yatırımcılar için önemli açıklamalarda bulundu. İlk olarak, İslam Memiş, "Dolar almak istiyorum" dedi. Serbest piyasada 34,09 ve bankalarda 33.91 lira. "Bankadaki TL hesabıma yatırırım, bankadan ucuza alırım ve serbest piyasalardan bozabilirim" dedi. Ardından İslam Memiş, "Dolar bozmak istersem de fiziki olarak bankadan çekerim, 34 liradan bozdururum" dedi.

Haberin Devamı

Daha sonra İslam Memiş, "Ons altın tarafında bu hafta 2531'e kadar yükseldi, ters köşe yapabilirler uyarılarım vardı" dedi. Ardından cumartesi ve pazar gününe dikkat çeken uzman isim, "Cumartesi-Pazar İran'dan misilleme gelmezse tepki yükselişleri olarak bunu okurum, sonra geriler uyarılarım vardı." Hayırlı olsun, şu anda 2480 dolarda. "2470 dolarla ilgili bir rakam belirtmiştim ve bu taraftaki beklentimiz gerçekleşti" dedi.

Açıklamalarında son olarak, İslam Memiş, "Gram altın için de ons altını takip edin demiştik" önerisini hatırlattı. Ardından, İslam Memiş, "Ons altında gerileme beklediğimiz için gram altında da gerileme beklemiştik. Gram altın serbest piyasalarda 2801 liraya yükseldi.