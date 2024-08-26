Fatih Portakal'dan flaş sözler: Bakın asgari ücret için neler söyledi!

Yıl sonuna kadar beklenen asgari ücret zammı hakkında Fatih Portakal önemli bir açıklama yaptı. Fatih Portakal, gerekli olan zam oranında bir zam yapılmayacağını belirtti.

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Fatih Portakal'dan flaş sözler: Bakın asgari ücret için neler söyledi!

Milyonlarca çalışan tarafından merakla beklenen 2025 asgari ücret zammı ile ilgili olarak gazeteci Fatih Portakal önemli bir açıklama yaptı. Ülke çapındaki hayat pahalılığı ve yüksek enflasyon, çalışan işçilerin maaşlarını düşürdü. Portakal, mevcut durumu tartışırken 2025 asgari ücret beklentisini açıkladı.

Asgari ücret, Temmuz ayında emeklilere yapılan ara zamdan etkilenmedi. Ara zam yapılmayan asgari ücretlinin maaşı gün geçtikçe azalıyor. Bugün Türkiye'de açlık sınırı 20 bin TL'yi aşarken, 17 bin 2 TL asgari ücret ve 12 bin 500 TL emekli maaşı ile geçinmek giderek daha zor hale geliyor.

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Fatih Portakal'dan Asgari Ücret Tahmini

Ocak 2025'te asgari ücrete yapılacak zamla ilgili olarak gazeteci Fatih Portakal önemli açıklamalarda bulundu. Portakal, enflasyon karşısında asgari ücretin 13 bin 204 TL'ye düşeceğini belirtti. Portakal, yaptığı açıklamada şu bilgileri verdi:

Enflasyon beklentisine göre %38 oranında zam yapılıyor. En az yüzde seksen zam yapılması zorunludur. Yanlış duymadınız, en az yüzde altmış zam yapılması gerekiyor. Aralık ayında TÜRK-İŞ ve DİSK ile yapılan görüşmede, asgari ücretin yüzde 60'ın altında artmaması gerekiyor. Bu da 27 bin lira ediyor. Verirler mi? Bu mümkün değil.Fatih Portakal, geçtiğimiz yıl asgari ücret ve emekli maaşlarındaki oranları doğru tahmin ettiği için milyonlarca çalışanı hayal kırıklığına uğrattı.

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