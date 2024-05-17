Eurovision birincisinden Türkiye mesajı: Adeta MHP liderine misilleme yaptı

Geçtiğimiz günlerde tamamlanan Eurovision yarışması halen konuşuluyor. İsviçreli şarkıcının birinci olması tüm dünyada gündem olmuştu. Hatta MHP lideri Bahçeli’nin çıkışı dikkat çekmişti…

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Eurovision birincisinden Türkiye mesajı: Adeta MHP liderine misilleme yaptı

İsveç’in Malmö kentinde düzenlenen Eurovision yarışması, öncesi ve sonrasıyla çok ses getirmişti. Yarışmayı kazanan Nemo Mettler’ın kıyafet seçimi ve LBGT mesajı kamuoyunda uzun süre yer almıştı.

68. Eurovision Şarkı Yarışması'na İsviçre’yi temsil eden Nemo, birinci olmuştu. Şimdi ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı Türkiye paylaşımı dikkat çekti.

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BAHÇELİ’DEN SERT ÇIKIŞ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz hafta grup toplantısında Eurovision’da birinci olan şarkıcıyı hedef almıştı. Bahçeli,

“2024 yılı Eurovision şarkı yarışması insanlığın nasıl bir tehditle yüz yüze kaldığını belli etmiştir. Sanattan çok siyasi içerikli yarışmanın ahlaki çöküşe dönüşmesi, erkekle kadın arasında 3. türün tedavüle çıkması ibret levhası olmuştur.0-sweden-music-eurovision-award-jpg.webp

Marjinalliğin dozajı korkunç düzeylerdedir. Birinci olan erkek sanatçının tüylü ceket, pembe saten etekle yarışmada boy göstermesi utanç verici yozlaşmanın teyididir. Bunun adına çağdaşlık deniyorsa biz de diyoruz ki batsın böyle anlayış.”

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NEMO’DAN SKANDAL TÜRKİYE MESAJI

İsviçreli şarkıcı Nemo Mettler, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Türkiye mesajında, kendi gibi olanlara şöyle seslendi;

“Merhaba, ben Nemo. Türkiye'deki arkadaşlarıma ve hayranlarıma sevgilerimi gönderiyorum. Umarım yakında birbirimizi görür, hasret giderir ve birlikte müziğin tadını çıkarırız.”

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