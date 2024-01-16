Esenyurt'ta dehşet dakikalar! Sokak ortasında, bankadan çıkan adamı silahla gasp ettiler!

Esenyurt'ta banka şubesinden para çeken vatandaşı silah zoruyla yere yatırarak döven 4 gaspçı, paraları alarak kayıplara karıştı. Dehşete düşüren o anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre olay Hadımköy yolu üzerinde bulunan bir katılım bankası şubesinde yaşandı. Bankadan 2 milyon TL para çeken vatandaşı takip eden 4 zanlı, arabasına bindiği esnada harekete geçti. Silah zoruyla vatandaşı yere yatıran zanlılar para dolu çantayı almaya çalıştı. Para çeken şahsın direnmesin üzerine yumruklar savuran saldırganlar, çantanın içinden alabildiklerini aldı. Kendilerini bekleyen araca binen zanlılar, trafikte kayboldu.

TAKİP ETTİKLERİ VATANDAŞI SİLAH ZORUYLA GASP EDİP, KAYIPLARA KARIŞTILAR

O anlar kameralara saniye saniye yansıdı. Görüntülerde 3 şahıs yerdeki adamı döverek çantayı almaya çalışıyor. Zanlılar bir süre sonra çantadan alabildikleri ile kaçıyor. Mağdur şahıs ise çevreye bağırarak yardım istiyor.Yaşananları cep telefonu ile görüntüleyen görgü şahidi Ömer Hazır, "Burada abiyi gasp ettiler. Biz de görüntülerini çektik. Sürüklediler ve abinin dudağını patlattılar" dedi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, geniş çaplı çalışma başlattı. Güvenlik kameralarını inceleyen polis, zanlıların kullandığı aracı ve eşkalleri tespit etti. Zanlıların yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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