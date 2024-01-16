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Şehitlerin kanı kurumadan DEM Parti hazineden milyonlarca TL yardım alacak
Türkiye, Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgelerinden 22-23 Aralık12 ve 12 Ocak'ta 9 gelen şehit haberleri ile sarsılırken, daha şehitlerin kanı kumadan terör örgütünün uzantısı olan DEM partinin 2024 yılının Ocak ayında hazineden milyonlarca TL yardım alacak olması tepkilere neden oldu
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