Şehitlerin kanı kurumadan DEM Parti hazineden milyonlarca TL yardım alacak

Türkiye son günlerde Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesindeki üs bölgelerinden gelen acı haberlerle sarsılıyor. Türkiye henüz Mehmetçiklerimizden peş peşe gelen acı haberlerin şokunu atlatamadan terör örgütünün siyasi kolu DEM Parti ile ilgili tepki çeken bir haber geldi. DEM Parti'nin Ocak ayı içerisinde Hazine'den milyonlarca lira yardım alacağı öğrenildi.

9 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Türkiye'nin sınır ötesinde yürüttüğü terörle mücadele operasyonları kararlılıkla sürerken son günlerde peş peşe acı haberler geliyor. Irak'ın kuzeyinde yürütülen Pençe-Kilit Harekatı’nda 22 ve 23 Aralık tarihlerinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonrası 12 askerimizin şehit olmasının ardından geçtiğimiz gün bir kara haber daha geldi. 12 Ocak'ta teröristlerin üs bölgesine saldırısı sonucu 9 askerimiz daha şehit edildi.

DEM PARTİ'YE HAZİNE YARDIMI TEPKİ ÇEKİYOR

Türk halkı şehitlerine üzülürken diğer taraftan ise terör örgütünün siyasi kanadına Türkiye Hazinesi'nden yardım yapılacak olması tepki çekiyor. 31 Mart'ta gerçekleşecek olan yerel seçimlere sayılı günler kala, 14 Mayıs'ta gerçekleşen genel seçimlerde yüzde 7 barajını aşarak TBMM'ye giren partilere mali yardım yapılacak. Genel seçim sonuçlarına göre Hazine yardımı almaya hak kazanan partiler AK Parti, CHP, MHP, İyi Parti ve DEM Parti olarak belirlendi.

İŞTE PARTİLERİN HAZİNEDEN ALACAĞI YARDIM MİKTARLARI