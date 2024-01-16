Selin vurduğu İzmir Dikili'de arabalar suya gömüldü! Okullar yarım gün tatil edildi!

İzmir’in selin vurduğu ilçe Dikili'de ulaşım durunca okullar yarım gün tatil edildi. Lüks aracı sular altında kalan bir vatandaş Dikili Belediyesine tepki gösterirken, bazı iş yerlerini de su bastı.

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Selin vurduğu İzmir Dikili'de arabalar suya gömüldü! Okullar yarım gün tatil edildi!

İzmir’in Dikili ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, caddeler göle döndü, araçlar ise sular altında kaldı. Lüks aracı sular altında kalan bir vatandaş Dikili Belediyesine tepki gösterirken, bazı iş yerlerini de suların bastığı ilçede okullar yarım gün tatil edildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün İzmir için yapmış olduğu sağanak yapış uyarısının ardından dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış gece saatlerinde de devam etti. Günün ilk ışıklarıyla beraber kent genelinde etkili olan sağanak özellikle Dikili ilçesinde hayatı felç etti.

Selin vurduğu İzmir Dikili'de arabalar suya gömüldü! Okullar yarım gün tatil edildi!

Okullar yarım gün tatil edildi

İlçede etkili olan sağanak yağış nedeniyle dereler taştı, caddeler göle döndü, araçlar ise sular altında kaldı. Bazı iş yerlerini de sular basarken, ilçede ilkokul, ortaokul ve lise seviyesinde okulların tedbir amacıyla yarım gün tatil edildiği öğrenildi.

Selin vurduğu İzmir Dikili'de arabalar suya gömüldü! Okullar yarım gün tatil edildi!

“Canımızı zor kurtardık”

Lüks aracı sulara gömülen ve Dikili Belediyesine tepki gösteren 42 yaşındaki İlker Güven, “Doğma büyüme Dikililiyim. 42 senedir yani şu andaki mevcut belediye başkanı buraları yapacağım diye daha eline yüzüne bulaştırdı. Eşimle beraber canımızı zor kurtardık. Çoluğumuzun, çocuğumuzun rızkından kesip de biriktirip paralarla aldığımız arabamız bu halde. Çok şükür kendimize bir hal olmadı. Ama yıllar bu problem nedir? Bu insanların çilesi niye böyle oluyor? Bunu sorumlusu su kimdir? Bunun sorumlusu biz miyiz? Yani biz bunları yaşamayı hak ediyor muyuz? Bu sebep nedir? Neden bu şekilde oluyor? Bunun lütfen bir çaresine bakılsın. Benim mağduriyetim lütfen giderilsin. Bugün benim başıma geldi yarın başkasının başına gelebilir. Burada bebeklerde olabilir, çocuklar da olabilir. Neden bunlar düşünülmüyor? Neden insanlar hiç önemsenmeden bir yönetim anlayışında yönetiliyor? Bir can kaybı yaşanmadan bu insanların mağduriyeti giderilsin. Yüce devletimizden, yetkililerimizden bunu rica ediyor ve bekliyoruz. Benim başıma geldi, başkaları yanmasın” dedi.

Selin vurduğu İzmir Dikili'de arabalar suya gömüldü! Okullar yarım gün tatil edildi!

“Çok yağmur yağdığında her seferinde böyle oluyor”

İş yeri su basan esnaf Sadık Arıkan, “Akıntı daha önce sanayi tarafındaymış. Yollar yapılırken akıntıyı bu tarafa vermişler. Direk bizim dükkana giriyor su. Mağduruz, buna bir çare bulunmasını istiyoruz” ifadelerini kullanırken, oğlu Ernur Arıkan ise “Yağmur 10 gibi etkisini göstermeye başladı. Dükkanımız sular içinde kalmaya başladı. Çok yağmur yağdığında her seferinde böyle oluyor” diye konuştu.
Öte yandan, kent merkezinde Bornova ve Buca ilçelerinde de sağanak nedeniyle caddeler göle döndü, vatandaşlar otobüs duraklarına sığındı. Bergama ilçesinde ise bir derede taşkın meydana geldi.

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KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

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