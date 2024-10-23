  1. Anasayfa
  2. Sağlık
  3. Dünyaca ünlü hamburger markası alarmda! E.Coli bakterisi nedeniyle hastalananların arasında 1 kişi hayatını kaybetti!

Dünyaca ünlü hamburger markası alarmda! E.Coli bakterisi nedeniyle hastalananların arasında 1 kişi hayatını kaybetti!

ABD'nin 10 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde koli basili (E.Coli) bakterisi tespit edildiği bildirildi. Bu bakteri nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

Dünyaca ünlü hamburger markası alarmda! E.Coli bakterisi nedeniyle hastalananların arasında 1 kişi hayatını kaybetti!
Yayınlanma:

ABD'nin 10 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde koli basili (E.Coli) bakterisi tespit edildiği bildirildi. Bu bakteri nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin yaşamını yitirdiği açıklandı.

ABD'nin 10 eyaletinde McDonald's restoranlarında üretilen hamburgerlerde koli basili (E.Coli) bakterisi tespit edildiği bildirildi.

Dünyaca ünlü hamburger markası alarmda! E.Coli bakterisi nedeniyle hastalananların arasında 1 kişi hayatını kaybetti!

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinden (CDC) yapılan açıklamaya göre, McDonald's'ın "Quarter Pounder" adlı hamburgerinde koli basili bakterisine rastlandı.

Dünyaca ünlü hamburger markası alarmda! E.Coli bakterisi nedeniyle hastalananların arasında 1 kişi hayatını kaybetti!

Açıklamada Colorado, Iowa, Kansas, Missouri, Montana, Nebraska, Oregon, Utah, Wisconsin ve Wyoming eyaletlerinde bu bakteri nedeniyle hastalanan 49 kişiden birinin yaşamını yitirdiği aktarıldı.

Dünyaca ünlü hamburger markası alarmda! E.Coli bakterisi nedeniyle hastalananların arasında 1 kişi hayatını kaybetti!

Hamburgerlerde kullanılan sığır etinden yapılan köfte ve soğanın koli basili bakterisi içerebileceği ancak bunun kesin olmadığı kaydedilen açıklamada, McDonald's'ın bazı eyaletlerde bu hamburgerlerin satışını ve şüpheli malzemelerin kullanımını durdurduğu belirtildi.

Dünyaca ünlü hamburger markası alarmda! E.Coli bakterisi nedeniyle hastalananların arasında 1 kişi hayatını kaybetti!

Açıklamada, konuya ilişkin soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

İnsanlar ve hayvanların bağırsaklarında bulunan koli basili bakterisi, genellikle zararsız olsa da bazı türleri gıda zehirlenmesine, idrar yolu ve kan dolaşımı enfeksiyonuna yol açabiliyor.

Türkiye'de kapatılmıştı! Roblox'tan flaş açıklamaTürkiye'de kapatılmıştı! Roblox'tan flaş açıklama

FETÖ'nün başına kim geçecek? CIA Cevdet Türkyolu için devreye girdi, koruma altına altıFETÖ'nün başına kim geçecek? CIA Cevdet Türkyolu için devreye girdi, koruma altına altı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi hesaplara yatırıldı!Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi hesaplara yatırıldı!

Kaynak:AA

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT
Sağlık
Kahve içenlere iyi haber! Kahvenin bu faydasını kimse bilmiyordu
Kahve içenlere iyi haber! Kahvenin bu faydasını kimse bilmiyordu
Canan Karatay ''kışın mutlaka yiyin'' diyerek öve öve bitiremedi! Bağışıklığı güçlendiriyor, Bağırsakları çalıştırıyor
Canan Karatay ''kışın mutlaka yiyin'' diyerek öve öve bitiremedi! Bağışıklığı güçlendiriyor, Bağırsakları çalıştırıyor
Gerçek kestane nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyarıyor! Kestanede bu tehlikeye dikkat!
Gerçek kestane nasıl anlaşılır? Uzmanlar uyarıyor! Kestanede bu tehlikeye dikkat!
Uzmanlar uyardı: Mide gribini hafife almayın! En çok yaşlılar ve bebekler etkileniyor!
Uzmanlar uyardı: Mide gribini hafife almayın! En çok yaşlılar ve bebekler etkileniyor!
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yenidoğan çetesinin ne zaman ve nasıl çökertildiğini tek tek açıkladı!
Sağlık Bakanı Memişoğlu, Yenidoğan çetesinin ne zaman ve nasıl çökertildiğini tek tek açıkladı!
Hastanesinin adı ''yenidoğan çetesi'' skandalına karışmıştı! Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan açıklama geldi!
Hastanesinin adı ''yenidoğan çetesi'' skandalına karışmıştı! Eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'ndan açıklama geldi!
Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek
Japon Bilim insanları açık açık uyardı! Bu kan grubuna sahip kişilerin felç geçirme olasılığı çok yüksek