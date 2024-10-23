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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi hesaplara yatırıldı!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerine katkı olması nedeniyle bu ay toplam 1 milyar 63 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını duyurdu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi hesaplara yatırıldı!
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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için bu ay toplam 1 milyar 63 milyon lira Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemesinin hesaplara yatırıldığını bildirdi.

Göktaş, yaptığı açıklamada, çocuklara yönelik hizmetlere özel önem verdiklerini ve çocukların farklı ihtiyaçlarını gözeterek hizmetleri çeşitlendirdiklerini belirtti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi hesaplara yatırıldı!

SED ile çocukları, ailelerinin yanında ve sosyal çevresi içerisinde desteklediklerini ifade eden Göktaş, çocukların milli değerlere sahip, kendine güvenen, eğitimli ve sağlıklı birer fert olarak yetişmeleri için tüm gayretleriyle çalıştıklarını kaydetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi hesaplara yatırıldı!

Bakan Göktaş, aile odaklı sosyal hizmet modelleri ile çocukların öncelikli olarak aile şefkati ve sıcaklığıyla yetişebilmeleri için gayret gösterdiklerini vurgulayarak, "Çocukların sosyal açıdan desteklenmesi ve eğitim giderlerinin karşılanması için ekim ayına yönelik toplam 1 milyar 63 milyon lira tutarındaki SED ödemesini hesaplara yatırdık." açıklamasında bulundu.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı duyurdu: Sosyal ve Ekonomik Destek ödemesi hesaplara yatırıldı!

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Kaynak:AA

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