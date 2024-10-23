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Türkiye'de kapatılmıştı! Roblox'tan flaş açıklama

Roblox, çocukların en sevdiği ve Türkiye'de erişimin yasak olduğu oyun platformudur. Şirket üst düzey yetkilisi, yasağın ortadan kaldırılması durumunda Türkiye'de bir şube kuracaklarını bildirdi.

Türkiye'de kapatılmıştı! Roblox'tan flaş açıklama
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Türkiye'de özellikle çocukların sıklıkla kullandığı, ancak erişimini engelleyen Roblox'tan önemli bir açıklama geldi. Ünlü oyun şirketi, erişime izin verilirse Türkiye'de ofis açacaklarını açıkladı.

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Roblox Başkan Yardımcısı Nicky Jackson Colaco, konuyla ilgili olarak Türkiye'de bir ofis açmayı onayladığını duyurdu. Colaco, "Oyuncuların ve geliştiricilerin güvenliğini ön planda tutarak, platforma erişimi yeniden sağlamak amacıyla yerel yetkililerle ve yasal süreçlerle aktif olarak işbirliği içindeyiz" dedi, ekonomim yazarı Vahap Muhyar tarafından aktarıldı. Çok az ülkede Roblox ofisi var. Ofis açma kararımız, Roblox'un Türkiye'deki geliştiricilere son beş yılda 287 milyon liradan fazla ödeme yaptığını gösteriyor.

NE OLMUŞTU?

7 Ağustos 2024 tarihinde Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği, çocuklar arasında popüler olan Roblox oyununa erişimi yasakladı.

Kararın ardından Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin dünyadaki gelişmeleri yakından takip eden ve teknolojiyi en iyi şekilde kullanan ülkelerin başında geldiğini ve kararın çocuk istismarına neden olacak içerikler içermediğini belirtti. Bununla birlikte, "Ancak teknolojinin olumsuz yönde kullanılması asla kabul edilemez" dedi.

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