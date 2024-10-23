FETÖ'nün başına kim geçecek? CIA Cevdet Türkyolu için devreye girdi, koruma altına aldı
Yayınlanma:
23 Ekim 2024 11:07
FETÖ terör örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünden sonra örgütün başına kimin geçeceği merak edilirken, CIA’nin Cevdet Türkyolu için devreye girdiği ve olası suikastı önlemek için Türkyolu'nu koruma altına aldığı iddia edildi.
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FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNDE KAVGA ERKEN BAŞLADI
Kendisinden sonra bir isim önermeden ölen Fetullah Gülen’in yerine FETÖ liderliği için ABD yöneticisi Cevdet Türkyolu, Avrupa yöneticisi Abdullah Aymaz, medya sorumlusu Ekrem Dumanlı, Mustafa Özcan gibi isimler öne çıkıyor. Örgütün mali büyüklüğünün 30 milyar dolara ulaşması birçok ismin aklını başından almış durumda… Hem bu parayı hem de örgütü yönetmek için özellikle Abdullah Aymaz ve Cevdet Türkyolu-Mustafa Özcan arasında çok şiddetli bir çekişme yaşandığı biliniyor.
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CIA CEVDET TÜRKYOLU İÇİN DEVREYE GİRDİ!
Liderlik için adı kuvvetli şekilde geçen Ekrem Dumanlı’nın da şimdilik Türkyolu ve Özcan’la birlikte hareket ettiği söyleniyor. Örgütün ABD yapılanmasını yöneten Cevdet Türkyolu’na destek için ABD istihbarat servisi CIA’nin bile devreye girdiği iddia ediliyor. Cevdet Türkyolu ve Mustafa Özcan’ın ABD oluşumunu CIA ile birlikte kurdukları Türk istihbaratı tarafından da biliniyor.
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SUİKAST KORKUSU!
Ayrıca, istihbarat kaynaklarınca Türkyolu’na destek verdiği ileri sürülen Mustafa Özcan’ın liderliğe oynadığı ancak suikast korkusu sebebiyle “derinden” gittiği belirtiliyor.
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"LİDER BEN OLMAZSAM, ÖRGÜTÜ İKİYE BÖLERİM"
Aynı şekilde örgütün Avrupa ayağını yöneten Abdullah Aymaz’ın “Lider ben olmazsam, örgütü ikiye bölerim” tehdidinde bulunduğu kaydediliyor. Aymaz’a bu konuda en büyük desteği ise örgütün etkin isimlerinden Barbaros Kocakurt veriyor. Örgüt içerisinde her an Abdullah Aymaz ve Barbaros Kocakurt’a yönelik CIA tarafından bir suikast düzenleneceği beklentisinin yüksek olduğu belirtiliyor.
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"ABD'DE YAŞAYAN ÖZEL ŞAHISLARI İLGİLENDİREN KONULARDA YORUM YAPMAM"
Öte yandan, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel’e, günlük basın toplantısında Gülen’in ölümü soruldu. Patel “Haberleri gördüm ancak sunabileceğim hiçbir şey yok. ABD’de yaşayan özel şahısları ilgilendiren konularda yorum yapmam” diyerek soruyu geçiştirdi.
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Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby de Gülen’in ölümü konusunda Washington ile Ankara arasında bir iletişim olup olmadığı yönündeki soruya “Şu anda bir şey yok” diyerek cevap verdi.