FETÖ'nün başına kim geçecek? CIA Cevdet Türkyolu için devreye girdi, koruma altına aldı

FETÖ TERÖR ÖRGÜTÜNDE KAVGA ERKEN BAŞLADI

Kendisinden sonra bir isim önermeden ölen Fetullah Gülen’in yerine FETÖ liderliği için ABD yöneticisi Cevdet Türkyolu, Avrupa yöneticisi Abdullah Aymaz, medya sorumlusu Ekrem Dumanlı, Mustafa Özcan gibi isimler öne çıkıyor. Örgütün mali büyüklüğünün 30 milyar dolara ulaşması birçok ismin aklını başından almış durumda… Hem bu parayı hem de örgütü yönetmek için özellikle Abdullah Aymaz ve Cevdet Türkyolu-Mustafa Özcan arasında çok şiddetli bir çekişme yaşandığı biliniyor.