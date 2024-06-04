Diyarbakır'da lisede dehşet dakikalar! Kavgada bıçaklanan öğrenci ağır yaralandı!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir lisede çıkan kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı. Ağır yaralı öğrenci yerde sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

YAYINLAMA
Google News
Diyarbakır'da lisede dehşet dakikalar! Kavgada bıçaklanan öğrenci ağır yaralandı!

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde bir lisede çıkan kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı. Ağır yaralı öğrenci yerde sağlık ekiplerinin gelmesini bekledi.

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde lise öğrencileri arasında çıkan bıçaklı kavgada 1'i ağır, 4 kişi yaralandı, 3 kişi ise gözaltına alındı.
Olay, dün akşam saatlerinde, Silvan ilçesi Yüksek Mahallesi'ndeki İMKB Borsa İstanbul Hacı Reşat Balyen Anadolu Lisesi'nin yanında meydana geldi. Lise öğrencileri arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, bıçaklı kavgaya dönüştü. Öğrencilerin ağabeylerinin de dahil olduğu kavgada G.S. ile tarafları ayırmaya çalışan E.B., M.S. ve M.B. bıçakla yaralandı.

Diyarbakır'da lisede dehşet dakikalar! Kavgada bıçaklanan öğrenci ağır yaralandı!

İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Silvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp tedaviye alındı. Durumu ağır olan ve Dicle Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edilen G.S.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

Diyarbakır'da lisede dehşet dakikalar! Kavgada bıçaklanan öğrenci ağır yaralandı!

Olayla ilgili N.Ö., O.S. ve B.S. gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Galatasaray'da sürpriz istifa! Görevinden ayrıldığını resmen açıkladıGalatasaray'da sürpriz istifa! Görevinden ayrıldığını resmen açıkladı

25 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü! Ceset çuvala konulup, çöp kontynerine atılmış25 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü! Ceset çuvala konulup, çöp kontynerine atılmış

Zamlı maaşlar belli oluyor! Hangi memur ne kadar zam alacak?Zamlı maaşlar belli oluyor! Hangi memur ne kadar zam alacak?

MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında sert konuştu: Bize tokat atana ya karşılık veririz ya da o eli kırarız!MHP Genel Başkanı Bahçeli, grup toplantısında sert konuştu: Bize tokat atana ya karşılık veririz ya da o eli kırarız!

KAYNAK: Bölge Gündem Haber

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi!
Son dakika: Zonguldak'ta maden ocağında göçük meydana geldi!
25 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü! Ceset çuvala konulup, çöp kontynerine atılmış
25 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü! Ceset çuvala konulup, çöp kontynerine atılmış
Yorgun İstanbul! 4 Haziran Salı tüm Gazete manşetleri
Yorgun İstanbul! 4 Haziran Salı tüm Gazete manşetleri
''Vatandaşın canına kast edenlerin tepesine bineceğiz'': 3 Haziran Pazartesi tüm Gazete manşetleri
''Vatandaşın canına kast edenlerin tepesine bineceğiz'': 3 Haziran Pazartesi tüm Gazete manşetleri
Son Haberler
Yunanistan HÜRJET için yaşanan yeni gelişmeye şaştı kaldı! 'Yoksa bu Türk dezenformasyonu mu'?
Yunanistan HÜRJET için yaşanan yeni gelişmeye şaştı kaldı! 'Yoksa bu Türk dezenformasyonu mu'?
Eskişehir’de ilginç olay! Alkollü şahıs camilere girerek Kur’an-ı Kerim'leri yırttı!
Eskişehir’de ilginç olay! Alkollü şahıs camilere girerek Kur’an-ı Kerim'leri yırttı!
Bugün burç yorumları neler, sizleri neler bekliyor? 4 Haziran 2024 Salı tüm burç yorumları, Koç, Aslan, Boğa...
Bugün burç yorumları neler, sizleri neler bekliyor? 4 Haziran 2024 Salı tüm burç yorumları, Koç, Aslan, Boğa...
Diyarbakır'da lisede dehşet dakikalar! Kavgada bıçaklanan öğrenci ağır yaralandı!
Diyarbakır'da lisede dehşet dakikalar! Kavgada bıçaklanan öğrenci ağır yaralandı!
İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü, Ölü ve yaralılar var
İstanbul Küçükçekmece'de bina çöktü, Ölü ve yaralılar var
Sivas'ta çifçinin feci ölümü! Patates ekerken üzerine yıldırım düştü!
Sivas'ta çifçinin feci ölümü! Patates ekerken üzerine yıldırım düştü!
Çok Okunanlar
Meteoroloji açıkladı! Kavrulacağız| 4 Haziran 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Meteoroloji açıkladı! Kavrulacağız| 4 Haziran 2024 Salı hava durumu ve sıcaklıkları
Yorgun İstanbul! 4 Haziran Salı tüm Gazete manşetleri
Yorgun İstanbul! 4 Haziran Salı tüm Gazete manşetleri
Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç lira? 4 Haziran 2024 Salı anlık altın fiyatları
Güncel altın fiyatları ne kadar? Gram, çeyrek kaç lira? 4 Haziran 2024 Salı anlık altın fiyatları
Bugün burç yorumları neler, sizleri neler bekliyor? 4 Haziran 2024 Salı tüm burç yorumları, Koç, Aslan, Boğa...
Bugün burç yorumları neler, sizleri neler bekliyor? 4 Haziran 2024 Salı tüm burç yorumları, Koç, Aslan, Boğa...
Antalya’da yaşanan feci kaza ortalığı savaş alanına çevirdi!
Antalya’da yaşanan feci kaza ortalığı savaş alanına çevirdi!
Van'da dehşet verici olay! Çobanlar ne yapacaklarını şaşırdı! tam 100 koyun öldü
Van'da dehşet verici olay! Çobanlar ne yapacaklarını şaşırdı! tam 100 koyun öldü
Yorumlananlar
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Ünlü Sanatçı Deniz Akkaya, kızının koruma altına alınmasından sonra isyan etti! 'Salak salak yorumlar yazmayın'
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı
Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, tam Bağımsız filistin devletinin kurulmasını desteklediklerini açıkladı