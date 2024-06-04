25 yaşındaki kadın vahşice öldürüldü! Ceset çuvala konulup, çöp kontynerine atılmış

Gaziantep'te çöp konteynerine atılmış bir çuval içerisinde ceset bulundu. Cesedin 25 yaşlarındaki kadına ait olduğu tespit edildi.

Şehitkamil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Eski Dülük Caddesi üzerindeki bir çöp konteynerine çöp atmak isteyen vatandaşlar çuval içerisinde bir kadın cesedi olduğunu fark etti. Olay sonrası bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

EVDE ÖLDÜRÜLÜP ÇUVALA KONULDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri aldıktan sonra çöp konteynerinde inceleme başlattı. Ekiplerin ilk incelemesi sonrası yabancı uyruklu 25 yaşlarındaki kadının çevredeki bir evde boğazından bıçaklanıp öldürüldükten sonra çuvala koyularak çöpe atıldığı tespit edildi.

Olay sonrası kaçtığı tespit edilen katil zanlısını yakalamak için çalışma başlatıldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.

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