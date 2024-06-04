Zamlı maaşlar belli oluyor! Hangi memur ne kadar zam alacak?

Milyonlarca memur ve emekli, Temmuz zammı için son verileri bekliyor. Haziran enflasyonunun tahmin edildiği düzeylerde gerçekleşmesi durumunda işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerine %25.2 ile %26.4 arasında zam yapılacak.

Zamlı maaş listesi burada: Hangi memur ne kadar alacak? - Sayfa 2 - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ilk beş ay boyunca maaş ve aylıkların zam hesaplanmasında kullanılan tüketici fiyat endeksini (TÜFE) yüzde 22,72 olarak açıkladı. Haziran enflasyonunun Merkez Bankası anketi tarafından verilen %2,56 tahminlerini aşması durumunda yüzde yirmi altılık bir zam garanti edilir.

Ek olarak, memurlar ve emekliler ne kadar zam alacak? Ekonomim'de yayınlanan bir habere göre durum şu şekilde:

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Emekliler Ne Kadar Zam Alacak?

En düşük memur emeklisinin mevcut maaşı 12.920 TL, ancak Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa 15.473 TL, Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa 15.620 TL olur.

Şu anda aldığı maaş 15.000 TL, Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa 17.964 TL, Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa 18.135 TL olur.

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Şu anda aldığı maaş 15.000 TL. Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa 18.780 TL, Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa 18.960 TL olur.

İşçi emeklisinin şu anda aldığı maaş 11.000 TL'dir. Eğer Haziran'da enflasyon yüzde 2 olursa 13.772 TL, Eğer Haziran'da enflasyon yüzde 3 olursa 13.904 TL olur.

Hizmetli (15/1) şimdiki maaşı 32.504 TL. Eğer enflasyon Haziran'da %2 olursa 38.927 TL, Eğer %3 olursa 39.297 TL olur.

12 Ocak'ta çalışan bir memurun mevcut maaşı 33.983 TL'dir. Eğer enflasyon Haziran'da yüzde 2 olursa 40.698 TL, enflasyon yüzde 3 olursa 41.085 TL'dir.

Hemşirenin 8/1 maaşı 40.392 TL'dir. Haziran'da enflasyon %2 olursa 48.373 TL, Haziran'da enflasyon %3 olursa 48.834 TL olur.

Öğretmenin şimdiki maaşı 38.220 TL, enflasyon yüzde 2'ye yükselirse 45.772 TL, enflasyon yüzde 3'e yükselirse 46.208 TL olur.

Mühendis (1/4) şimdiki maaşı 50.589 TL, enflasyon yüzde 2 olduğunda 60.585 TL, enflasyon yüzde 3 olduğunda 61.162 TL olur.

Profesör (1/4) şimdiki maaşı 69.015 TL, Haziran'da enflasyon %2 olursa 82.652 TL, Haziran'da enflasyon %3 olursa 83.439 TL olur.