Diyarbakır’da bir emlak ofisine sanal bahis baskını!

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde emlak ofisi olarak işletilen dükkanda sanal bahis oynatıldığı ihbarını alan Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri, belirtilen emlak ofisine baskın yapıldı.

YAYINLAMA
Google News
Diyarbakır’da bir emlak ofisine sanal bahis baskını!

Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde bir emlak ofisinde yapılan sanal bahis baskınında bahis oranlarının ve ödeme miktarlarının yazılı olduğu peçete ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Bismil ilçesi Altıok Mahallesinde emlak ofisi olarak işletilen dükkanda sanal bahis oynatıldığı ve bir hareketlilik söz konusu olduğu ihbarı 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirildi. Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Ekipleri belirtilen emlak ofisini bir süre izlemeye aldı.

Diyarbakır’da bir emlak ofisine sanal bahis baskını!

TESPİT EDİLEN EMLAK OFİSİ BİR SÜRE TAKİBE ALINDI

Akşam saati olmasına rağmen emlak ofisinde olağan dışı hareket olduğunu tespit eden Bismil Asayiş Büro Ekipleri Cumhuriyet Savcılığından alınan izin ile mekana baskın yaptı. Anlaşılmasın diye bahis miktarı ve oranını peçeteye yazdılar.
Polis, emlak ofisinde yaptığı aramada çöpten çıkardığı isim ve bahis oranı ile bahis miktarlarının yazılı olduğu peçete buldu. Yazılı olduğu kağıtlarla birlikte iki adet akıllı telefona ve bir adet bilgisayara el konuldu.

Diyarbakır’da bir emlak ofisine sanal bahis baskını!

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

El konulan bilgisayar ve telefonlar dijital iz incelemesi için Diyarbakır Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderilirken, emlak ofisinin sahibi F.Ö. (27) ve mekanda sanal bahis oynadığı değerlendirilen F.Y (26), H.K (23) ve A.S (32) hakkında ‘7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi’ hakkında kanuna muhalefetten adli işlem başlatıldı.

Son dakika! Zeytin Dalı alanında PKK'lı Terörist canlı yakalandı!Son dakika! Zeytin Dalı alanında PKK'lı Terörist canlı yakalandı!

Kırgızistan’daki evinden Özbekiztan sınırına tünel açan şahıs görenleri şok etti!Kırgızistan’daki evinden Özbekiztan sınırına tünel açan şahıs görenleri şok etti!

Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan sorumlu 7 kişi adliyeye sevk edildi!Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan sorumlu 7 kişi adliyeye sevk edildi!

MİT, adım adım izlediği terörist Rojda Bilen’i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüleri paylaştı!MİT, adım adım izlediği terörist Rojda Bilen’i etkisiz hale getirdiği anlara ait görüntüleri paylaştı!

KAYNAK: İhlas Haber Ajansı (İHA)

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Böyle aday ve seçim vaadi hiç görülmedi, daha seçilmeden işe koyuldu! ''Seçilemezsem helali hoş olsun''
Böyle aday ve seçim vaadi hiç görülmedi, daha seçilmeden işe koyuldu! ''Seçilemezsem helali hoş olsun''
Kâr vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kuyumcu yakalandı!
Kâr vaadiyle vatandaşları dolandırdığı iddia edilen kuyumcu yakalandı!
Malatya’da zincirleme kaza! Çok sayıda aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı!
Malatya’da zincirleme kaza! Çok sayıda aracın karıştığı kazada can pazarı yaşandı!
Ataşehir'de hareketli dakikalar! Vatandaşlarların müdahale ettiği araç, alev topuna döndü!
Ataşehir'de hareketli dakikalar! Vatandaşlarların müdahale ettiği araç, alev topuna döndü!
Son Haberler
Promosyonda kartlar yeniden dağıtılıyor! İş Bankası emekliye bayram ettirecek
Promosyonda kartlar yeniden dağıtılıyor! İş Bankası emekliye bayram ettirecek
Dolar 40 TL olur mu, seçimler sonrası 40 TL'nin üzerine çıkar mı? İşte o sorular ve cevapları
Dolar 40 TL olur mu, seçimler sonrası 40 TL'nin üzerine çıkar mı? İşte o sorular ve cevapları
Diyarbakır’da bir emlak ofisine sanal bahis baskını!
Diyarbakır’da bir emlak ofisine sanal bahis baskını!
Dolarda yeni gizli bir oyun mu oynanıyor? Merkez bakasının raporunu gizli ve sızdırılmış rapor diye yayınladılar
Dolarda yeni gizli bir oyun mu oynanıyor? Merkez bakasının raporunu gizli ve sızdırılmış rapor diye yayınladılar
Kapısını kırıp girdiği evdeki eşyaları 3 gün boyunca taşıyan hırsız yakayı ele verdi!
Kapısını kırıp girdiği evdeki eşyaları 3 gün boyunca taşıyan hırsız yakayı ele verdi!
Korkunç kaza kamerada! Üst geçidi kullanmayan genç bedelini ağır ödedi!
Korkunç kaza kamerada! Üst geçidi kullanmayan genç bedelini ağır ödedi!
Çok Okunanlar
20 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları| Bugün hayatınızı etkileyecek önemli gelişmeler!
20 Mart 2024 Çarşamba günlük burç yorumları| Bugün hayatınızı etkileyecek önemli gelişmeler!
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşüyor! Kar yağacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl?
Meteoroloji uyardı! Sıcaklıklar düşüyor! Kar yağacak mı? Bugün hava nasıl? Çarşamba günü hava nasıl?
Son dakika! Zeytin Dalı alanında PKK'lı Terörist canlı yakalandı!
Son dakika! Zeytin Dalı alanında PKK'lı Terörist canlı yakalandı!
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan sorumlu 7 kişi adliyeye sevk edildi!
Trabzonspor - Fenerbahçe maçında çıkan olaylardan sorumlu 7 kişi adliyeye sevk edildi!
Yalova’da devrilen kule vincindeki operatörün cansız bedenine ulaşıldı!
Yalova’da devrilen kule vincindeki operatörün cansız bedenine ulaşıldı!
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! Koruma altındaki yaban hayvanlarına ait 396 parça tahnit ele geçirildi!
İstanbul'da kaçakçılık operasyonu! Koruma altındaki yaban hayvanlarına ait 396 parça tahnit ele geçirildi!
Yorumlananlar
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...
14 Mart 2024 Perşembe burç yorumları! Bu gün sizi neler bekliyor? Aslan, Koç, Boğa, Yay, Akrep, Yengeç...